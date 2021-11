The Hand of God, regizat și scris de Paolo Sorrentino, scenarist și regizor distins cu Oscar, lansat de Netflix

Trailerul oficial al The Hand of God, noul film regizat și scris de Paolo Sorrentino, scenarist și regizor distins cu premiul Oscar, prezentat în competiție la cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția și câștigător al Marelui Premiu al Juriului, este lansat astăzi împreună cu patru postere key art.

The Hand of God va fi lansat în cinematografe selectate (pe 24 noiembrie în Italia, iar în restul lumii din decembrie), iar pe Netflix pe 15 decembrie 2021.

Povestea filmului

De la scenaristul și regizorul distins cu Oscar, Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) vine povestea sfâșierii și eliberării unui tânăr în Napoli, Italia, în anii ‘80. The Hand of God îl urmărește pe Fabietto Schisa, un adolescent italian ciudat a cărui viață și familie excentrică sunt brusc răsturnate - mai întâi de sosirea electrizantă a legendarului fotbalist, Diego Maradona, și apoi de un accident șocant din care Maradona îl salvează fără să vrea pe Fabietto, punându-i viitorul în mişcare. Sorrentino revine în orașul natal pentru a spune o poveste extrem de personală, care vorbește despre destin și familie, filme și sport, dragoste și pierderi.

Distribuție și echipă

Filippo Scotti Fabietto Schisa

Toni Servillo Saverio Schisa

Teresa Saponangelo Maria Schisa

Marlon Joubert Marchino Schisa

Luisa Ranieri Patrizia

Renato Carpentieri Alfredo

Massimiliano Gallo Franco

Betti Pedrazzi Baronessa Focale

Biagio Manna Armando

Ciro Capano Capuano

Enzo Decaro San Gennaro

Lino Musella Mariettiello

Sofya Gershevich Yulia

Scris și regizat de Paolo Sorrentino

Director de imagine Daria D’Antonio

Asistent de regie Jacopo Bonvicini

Editor Cristiano Travaglioli

Sunet Emanuele Cecere, Silvia Moraes,

Mirko Perri

Designer de costume Mariano Tufano

Designer de producție Carmine Guarino

Producători executivi Elena Recchia, Gennaro Formisano,

Riccardo Neri

Produs de: Lorenzo Mieli și Paolo Sorrentino

O producție The Apartment și A Fremantle Company

Despre Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, regizor și scenarist, s-a născut la Napoli în 1970. Primul său lungmetraj, One Man Up, din 2001, a fost selectat pentru Festivalul de Film de la Veneția. În 2004, a regizat The Consequences of Love și în 2006, The Family Friend, ambele în competiție la Festivalul de Film de la Cannes. În 2008, cu Il Divo, s-a întors la Cannes câștigând Premiul Juriului. A revenit în competiție la Festivalul de la Cannes în 2011, cu This Must be the Place și doi ani mai târziu cu La Grande Bellezza, care a câștigat Premiul Oscar®, Globul de Aur și Premiul BAFTA pentru cel mai bun film în limbă străină, precum și trei premii EFA. A fost selectat din nou în competiție la Cannes în 2016, cu Youth, obținând trei premii EFA, o nominalizare la Oscar® și două nominalizări la Globul de Aur. În 2016, a creat și a regizat serialul TV The Young Pope, nominalizat la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor și la Premiile Emmy pentru design de producție și cinematografie remarcabile. În 2018, a regizat filmul Loro, cu Toni Servillo, iar în 2019, Sorrentino a regizat cea de-a doua serie din lumea papalității moderne, The New Pope, cu Jude Law și John Malkovich.

Despre The Apartment:

The Apartment este o companie fondată în 2020 de Lorenzo Mieli în cadrul grupului Fremantle, unul dintre cei mai mari și mai de succes creatori, producători și distribuitori de conținut cu și fără script din lume.

Compania se concentrează pe crearea și dezvoltarea de serii TV la scară globală și de filme de lungmetraj prin investiții în achiziția de drepturi de autor, oferte exclusive cu artiști și scriitori la nivel internațional. The Apartament se poziționează pe piață ca un incubator de proiecte majore care sunt dezvoltate și finanțate și apoi produse fizic de o rețea de companii de producție partenere. The Apartment a coprodus cu The New Pope al lui Paolo Sorrentino, alături de Wildside, My Brilliant Friend - The Story of a New Name, de Saverio Costanzo și We Are Who We Are de Luca Guadagnino și va dezvolta, de asemenea, orice urmare a acestora. Lorenzo Mieli este CEO-ul The Apartment.

Despre Netflix

Netflix este liderul global al serviciilor de divertisment prin vizionare online, cu peste 214 milioane de abonați din peste 190 de țări care se bucură de seriale, documentare, lungmetraje și jocuri pe mobil într-o mare varietate de genuri și limbi. Abonații au acces nelimitat la conținut, oricând și oriunde, pe orice tip de dispozitiv conectat la internet. Aceștia pot reda, întrerupe și relua vizionarea, fără publicitate sau angajamente.