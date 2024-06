TIFF.23: Primul episod din noul sezon Casa Dragonului și alte seriale în premieră, în secțiunea Va Urma

Din highlights fac parte primul episod din al doilea sezon Casa Dragonului, prequel-ul serialului fenomen Game of Thrones, și o miniserie documentară despre cine a fost, cu adevărat, Nicolae Ceaușescu.

Casa Dragonului (House of the Dragon, r. Alan Taylor, SUA, 2024), o producție HBO Original care va fi disponibilă pe platforma de streaming Max, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Deși succesul fulminant cu Game of Thrones părea imposibil de egalat, primul episod al prequel-ului a fost vizionat în ziua premierei de peste 10 milioane de oameni. Fanii hardcore nu mai au nevoie de nicio recomandare, iar cei care nu l-au văzut încă mai au timp să se pună la curent cu universul lui George R. R. Martin până la TIFF.23, unde primul episod al celui de-al doilea sezon se va vedea în premieră absolută în cinema.

În trei episoade, serialul documentar Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator (Comrade: The Making, Glory and Unmaking of a Dictator, r. Trevor Poots, România, 2024) trasează destinul lui Nicolae Ceaușescu, din copilărie și până în momentul în care a ajuns cel mai puternic om din România comunistă. În afară de imagini de arhivă și reconstituiri istorice, acesta cuprinde și numeroase interviuri cu cei care l-au cunoscut îndeaproape, pentru a realiza un portret cât mai onest. O producție Chainsaw Film Productions și Pro TV.

Filmat într-un alb-negru angoasant, 1286 (r. Alisher Utev, Kazakhstan, 2023) spune povestea unui chirurg care ajunge să fie răpit și deportat într-un lagăr de muncă, unde se zbate pentru supraviețuire, dar și pentru a-și păstra umanitatea.

Acțiunea din Calea Lactee (Milky Way, r. Vasilis Kekatos, Grecia, 2023) are loc într-un orășel de munte unde locuitorii pendulează între frustrare și dorința de a evada. Protagonistă este Maria, o liceană cu aspirații de dansatoare ale cărei planuri sunt date peste cap după ce rămâne însărcinată.

Renars, un tânăr rebel care încearcă să se sustragă regulilor stricte din Letonia comunistă de la sfârșitul anilor ‘70, se angajează costumier în echipa unui teatru și se îndrăgostește de o regizoare finlandeză. Aventura lui începe cu adevărat după ce intră în vizorul autorităților, care îl internează într-un ospiciu. Acolo, el va pune bazele unei fabrici ilegale de jeanși. Nu întâmplător, serialul se numește Jeanși sovietici (Soviet Jeans, r. Stanislas Tokalovs, Teodora Markova, Letonia, 2024).

Javier Ambrossi și Javier Calo sunt doi dintre cei mai cunoscuți actori spanioli, iar împreună sunt autorii unor seriale de succes. Cel mai recent dintre ele, Mesia (La mesías, Spania, 2023), este povestea a doi frați care încearcă să treacă peste traumele lăsate de educația primită de la mama lor, o fanatică religioasă.

Totul și Eva (All and Eva, r. Johanna Runevad, Suedia, 2024) e o comedie romantică spumoasă despre o femeie de 40 de ani care nu a crescut niciodată în dragoste, dar își dorește un copil. După ce alege un donator de spermă, îi e teamă ca acesta să nu fie vreun psihopat, dar descoperă că lucrurile stau, de fapt, pe dos.

