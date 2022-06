TikTok Get Together la TIFF: câștigătorii competiției #PovestitorulDeFilm se întâlnesc cu experții internaționali TikTok

Juriul format din Cătălin Ionuț (creator de conținut cu peste 2 milioane de urmăritori), Mara Oprea (actriță și creator de conținut) și Carol Ionescu (actor) a analizat toate clipurile înscrise și a decis că premiile ediției vor merge către Beatrice Ungureanu și Denisa Dudeanu. Ambele participante au dat dovadă de creativitate în utilizarea instrumentelor de editare puse la dispoziție de platformă și au reușit să povestească, într-o manieră originală, filmele și serialele lor preferate, fără a dezvălui titlurile acestora.

Pe 24 iunie, de la ora 17:00, clipurile câștigătoare vor fi proiectate la Muzeul de Artă, în cadrul TikTok Get Together, eveniment la care sunt așteptați toți utilizatorii de TikTok din Cluj-Napoca. Alături de membrii juriului, printre invitații speciali se numără Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok, care va intra într-un dialog cu publicul, juriul și cu experți din cinema despre oportunitățile platformei pentru profesioniștii din industrie. Accesul la eveniment va fi gratuit.

Pe parcursul festivalului, spectatorii sunt încurajați să-și povestească experiența pe TikTok folosind hashtag-ul #zileleTIFF.

