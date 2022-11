Tom Cruise aproape și-a "ucis" colegul de platou la filmările pentru Top Gun: Maverick

Chiar și acum, la 60 de ani, Tom Cruise este recunoscut pentru faptul că își face singur cascadoriile, așa că l-a îndemnat pe mai tânărul său coleg de platou, în timp ce filmau continuarea celebrului „Top Gun” în Marea Britanie, să sară cu parașuta.

„Tom Cruise are capacitatea să te convingă să încerci cele mai periculoase lucruri din lume. Mi-a făcut cadou această experiență. Am fost preluați, eu și iubita mea, de o echipă de profesioniști. Când am ajuns în aer, am aflat că singura cerere a lui Tom era ca eu să sar singur prima oară. Așa că efectiv trebuia să sar singur din avion”.

Actorul în vârstă de 34 de ani a povestit cum lucrurile s-au înrăutățit atunci când, aflat în cădere, nu a găsit mânerul pentru a-și deschide parașuta:

„Este coșmarul despre care vorbește toată lumea. Dar primul meu gând a fost: „Oh, Tom, tocmai m-ai omorât.”

Aventura s-a încheiat cu bine, chiar dacă parașuta lui Glen Powell s-a deschis mai târziu:

“Eram mult sub altitudine dar am reușit. Apoi m-am întors în aer și am sărit din nou."

