Tom Cruise va fi prezent la Cannes pentru a promova continuarea filmului ''Top Gun''

"Tom Cruise revine la Cannes cu 'Top Gun: Maverick'", care va fi proiectat pe 18 mai pe Croazetă, a dezvăluit delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, într-o conferinţă de presă dedicată noului parteneriat încheiat de celebrul eveniment cinematografic cu companiile mass-media France Televisions şi Brut.

Top Gun

În noua producţie, Tom Cruise, în vârstă de 59 de ani, îşi va relua rolul pilotului de avioane de luptă Pete "Maverick" Mitchell, pe care l-a jucat în filmul original din 1986, alături de Val Kilmer.



Superstarul american a fost deja prezent la Cannes în urmă cu 30 de ani cu filmul "Far and Away".



Organizatorii festivalului doresc să îi aducă actorului Tom Cruise "un omagiu special" pentru "amprenta lui absolut unică şi singulară pe care este pe cale să o lase în istoria cinematografiei", a adăugat Thierry Fremaux.