Top 10 cele mai bune filme romantice după anul 2020

Deceniul 2020 are o selecție excepțională de filme de dragoste originale, interesante și puternice, care au captivat criticii și publicul cu poveștile lor de dragoste și conexiune. De la iubiții criticii, care vor câștiga premiile Oscar, până la experiențele preferate de fani din cele mai recente servicii de streaming, gama largă de conținut lansată în industria cinematografică modernă a dus la o serie de filme de dragoste genial de bine realizate, potrivit collider.com.

10

Good Luck to You, Leo Grande (2022)

Regizat de Sophie Hyde

Printre cele mai mari critici la adresa comediilor romantice de la Hollywood a fost concentrarea lor nesfârșită asupra vedetelor tinere și atractive, în special a tinerilor care se îndrăgostesc de femei mai în vârstă. Acest film face tot posibilul să provoace și să deconstruiască această tendință, spunând o poveste comică despre pozitivitatea sexuală și diferențele generaționale în romantism, prin prisma unei femei în vârstă și a unui tânăr.

Filmul o urmărește pe profesoara pensionară Nancy Stokes (Emma Thompson) care, după o viață în care nu a avut niciodată parte sex bun, decide să experimenteze tot ceea ce îi lipsește cu tânărul și misteriosul lucrător sexual Leo Grande (Daryl McCormack). Pelicula adoptă o abordare mai stratificată și mai dinamică a subiectului sexului, încercând să doboare tabuul care a încătușat conceptul de atâția ani, oferindu-i maturitatea și nuanța pe care le merită. Deși funcționează suficient de bine ca o comedie romantică între o femeie în vârstă și un bărbat mai tânăr și atractiv, principiile sale de bază de a deconstrui însăși noțiunile de relații sexuale au făcut din film un succes în rândul criticilor și al publicului.

Disponibilitate în SUA

Data de lansare

17 iunie 2022

Distribuție

Emma Thompson, Daryl McCormack

Timp de rulare 97 de minute

Scenarist Katy Brand

9

„Palm Springs” (2020)

Regizat de Max Barbakow

Filmul modern, cu buclă temporală prin excelență, care se ridică la înălțimea moștenirii imposibile a Zilei Marmotei, Palm Springs amestecă premisa clasică cu un stil de umor maniacal. Filmul îi urmărește pe Nyles (Andy Samberg) și Sarah (Cristin Milioti), care se trezesc într-o buclă de timp, în care sunt forțați să retrăiască o nuntă la Palm Springs. Ei epuizează toate posibilitățile înainte de a se îndrăgosti în cele din urmă unul de altul, în timp ce sunt prinși în rularea la nesfârșit a aceluiași eveniment.

Filmele în buclă temporală par că se pretează perfect pentru a deveni romanțe, dragostea născută din repetiție și familiaritate. Palm Springs își gestionează conceptele și convențiile de compedie comantică cu o nuanță care îl face o interpretare profund originală a genului, evoluând în loc să repete clișee obosite. Completat cu stilul umoristic care a lansat cariera lui Samberg ca o icoană modernă a comediei, nu e de mirare că Palm Springs a devenit atât de apreciat de public.

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

10 iulie 2020

Distribuție

Tyler Hoechlin, Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Camila Mendes, Dale Dickey

Timp de rulare 90 de minute

Scenariști Andy Siara, Max Barbakowâ

8

„Licorice pizza” 2021

Regizat de Paul Thomas Anderson

Regizorul Paul Thomas Anderson nu este străin când vine vorba de crearea unor drame relaționale captivante, Punch-Drunk Love și Phantom Thread fiind cele mai bune din vremea lor. Licorice Pizza este pur și simplu o altă călătorie excepțional de romantică a regizorului, cu un cuplu care a trecut împreună prin tot felul de necazuri și necazuri în Valea San Fernando, în 1973. Cu toate acestea, această poveste de dragoste este departe de a fi standard, cu diferența mare de vârstă dintre cei doi, ducând la complicații și întrebări despre prietenia lor transformată în dragoste.

Este un film inconfortabil și tulburător, o nepotrivire ciudată. Este departe de a fi o poveste de dragoste standard, luptându-se într-o zonă gri cu motivațiile și căile pentru protagoniștii săi. Alana Haim și Cooper Hoffman sunt, de asemenea, excepționali, oferind două dintre cele mai bune performanțe moderne.

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

26 noiembrie 2021

Distribuție

Alana Haim , Bradley Cooper , Skyler Gisondo , Sean Penn , Emma Dumont , Maya Rudolph

Timp de rulare 100 de minute

Scenarist Paul Thomas Anderson

7 „Bones and All” (2022)

Regizat de Luca Guadagnino

Găsind frumusețea și grația neașteptate dintr-un mediu vicios, Bones and All îmbină groaza și romantismul într-o poveste bolnăvicios puternică, care va încălzi inimile la fel de mult pe cât le va smulge. Filmul o urmărește tânăra Maren (Taylor Russell), care se trezește abandonată de tatăl ei după ce atacă accidental o altă fată de vârsta ei. Cu Maren călătorind acum pe străzi singuratică, ea se conectează în cele din urmă cu alții ca ea, formând chiar o relație cu un tânăr rebel pe nume Lee (Timothée Chalamet).

Deși ar părea dificil să găsești emoție și pasiune sinceră într-un concept la fel de tulburător și terifiant precum mediul vicios, există un farmec neașteptat și o energie brută care fac ca această poveste de dragoste să funcționeze atât de bine. De asemenea, filmul nu se sfiește în privința temelor sale aparent ciudate, personajele ascunzând de societate aspecte ale adevăratului lor sine și simțindu-se întregi doar atunci când sunt alături de alții ca ei.

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

18 noiembrie 2022

Distribuție

Chloe Sevigny, Timothée Chalamet, Taylor McKenzie, Michael Stuhlbarg, David Gordon Green, Mark Rylance

Timp de rulare 131 de minute

Scenarist David Kajganich

6. „Hit Man” (2024)

Regizat de Richard Linklater

Richard Linklater se află în spatele unora dintre cele mai apreciate și îndrăgite filme de dragoste din toate timpurile, cu legendara sa trilogie Before, care a redefinit ceea ce ar putea fi romantismul pe ecran. Hit Man se înclină cu siguranță mai mult în jumătatea comediei din premisa sa comedie romantică, dar stilul regizoral și viziunea lui Linklater îi oferă un ochi eficient pentru romantism și pasiune. Filmul îl urmărește pe Gary Johnson (Glen Powell), un profesor cu maniere blânde, care lucrează ca un asasin sub acoperire și ajunge să se îndrăgostească de un potențial client.

Comediile romantice trăiesc și mor din cauza farmecului și a prezenței pe ecran a actorilor. Linklater a dat întotdeauna viață poveștilor pline de farmec, comedie și romantism, Hit Man fiind pe deplin la înălțimea filmului său iconic. În ceea ce privește comediile romantice originale Netflix, este dificil să găsești o experiență mai împlinitoare și mai plăcută decât Hit Man.

Data de lansare

7 iunie 2024

Distribuție

Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Molly Bernard, Mike Markoff

Timp de rulare

113 minute

Scenariști Richard Linklater, Glen Powell

5. „West Side Story” (2021)

Regizat de Steven Spielberg

O adaptare modernă a celui mai bun film muzical, West Side Story transformă în mod strălucit povestea clasică în epoca modernă. Acționând ca o adaptare liberă a lui Romeo și Julieta, plasată în 1957, New York, filmul urmărește luptele continue dintre două bande din oraș. Când doi dintre tineri se îndrăgostesc, tensiunea dintre grupuri duce la o tragedie inevitabilă.

West Side Story nu a avut niciodată nevoie să reinventeze roata din punct de vedere al poveștii, deoarece este dificil să dai peste cap o adaptare a lui Romeo și Julieta, așa că face o treabă destul de eficientă în a spune din nou povestea clasică de dragoste. Ceea ce a făcut filmul să devină un succes atât de mare în rândul criticilor, a fost însă execuția magistrală a cântecelor clasice, cu coregrafii cinematografice strălucitoare care profită la maximum de mediul filmului. Pentru primul și singurul musical al lui Spielberg, el se simte ca acasă cu genul, îmbinând muzica și romantismul pentru a crea cel mai bun muzical al anilor 2020.

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

8 decembrie 2021

Distribuție

Ansel Elgort, Rita Moreno, Luke Who, Ariana DeBose , David Alvarez , David Alvarez

Timp de rulare 156 de minute

Scenariști Tony Kushner, Arthur Laurents, William Shakespeare

4. „All of Us Strangers” (2023)

Regizat de Andrew Haigh

Unul dintre punctele forte ale filmelor de dragoste este capacitatea lor de a evoca momente profund emoționante pentru a evoca durere reală printre spectatori; nicio dramă romantică modernă nu o face mai bine decât All of Us Strangers. Filmul spune povestea lui Adam (Andrew Scott), un bărbat singuratic care trăiește într-un complex de apartamente din Londra aproape gol și care se trezește că începe o legătură reală cu unul dintre puținii săi vecini, Harry (Paul Mescal). În același timp, Adam se confruntă cu amintiri din copilărie, ceea ce îl face să se reconecteze neașteptat cu părinții săi, care au murit într-un accident de mașină în urmă cu 30 de ani.

Reflecția și folosirea de către All of Us Strangers a legăturii familiale și a durerii face din acest film unul dintre cele mai lacrimogene ale deceniului. Aceste două comploturi diferite merg mână în mână, adăugându-și reciproc greutatea emoțională și țesând un portret puternic al efectelor pierderii, durerii și singurătății.l

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

26 ianuarie 2024

Distribuție

Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, Claire Foy

Timp de rulare 105 minute

Scenarist Andrew Haigh

3. „The Worst Person in the World” 2021

Regizat de Joachim Trier

Dragostea și evoluția sunt concepte departe de a fi originale pentru filmul american; aceste teme și experiențe sunt universale și atemporale. Este un film de dragoste norvegian atipic, care este atât despre iubirea de sine, cât și despre dragostea romantică. Filmul prezintă patru ani haotici prin ochii lui Julie, o tânără cu o viață amoroasă zbuciumată, pe care nu reușește să o echilibreze cu cariera ei.

Dragostea tânără este specială; deși trecătoare și neexcepțională în retrospectivă, se simte ca cel mai important și pasional act în acest moment. Pelicula creează cu măiestrie o poveste în jurul realității iubirii tinere. Mai mult decât simpla abordare a emoțiilor, devine o experiență cu adevărat specială datorită explorării aspectelor neglorioase ale relațiilor, eșecurilor autodepreciate și căutării sensului. Oferă o experiență romantică cu adevărat exoneratoare, unică în felul ei.

Dramă

Data de lansare

8 iulie 2021

Distribuție Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Timp de rulare 128 de minute

Urmărește pe Hulu

2. „Challengers” (2024)

Regizat de Luca Guadagnino

Puține filme de dragoste au creat o acțiune atât de amplă într-o perioadă atât de scurtă de timp precum Challengers, care a făcut valuri datorită tinerelor sale vedete incitante și a menținut atracția datorită execuției lor magistrale. Filmul urmărește triunghiul de prietenie și dragoste de zeci de ani dintre jucătorii de tenis Tashi Duncan (Zendaya), Art Donaldson (Mike Faist) și Patrick Zweig (Josh O'Connor). Acțiunea de desfășoară între perioade și perspective pentru a oferi toate mizele și contextul pentru o confruntare mult așteptată pe teren între Art și Patrick.

Challengers este complet, cu toată drama și luptele interioare care pot face o poveste de dragoste cu mize mari atât de convingătoare de vizionat, dar ceea ce a făcut din film un astfel de fenomen cultural este stilul și flerul său incontestabil. Totul despre film, de la ritmul său energic și optimist, până la performanțe electrizante și cinematografia elegantă, se reunește pentru a amplifica publicul și a-l ține atent, ghicind mereu unde va ajunge. În ciuda faptului că a apărut în urmă cu doar câteva luni, Challengers este un clasic instantaneu și unul dintre filmele de dragoste definitorii ale deceniului.

Dramă

Romantism

Sport

Data de lansare

26 aprilie 2024

Distribuție Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist

Scenarist Justin Kuritzkes

Urmărește pe MGM+

1. „Past Lives” 2023

Regizat de Celine Song

Un fapt de dragoste este că, indiferent cui i s-a întâmplat sau cu cât timp în urmă, sentimentele de grijă și afecțiune pentru o altă persoană pur și simplu nu dispar. Past Lives explorează pe deplin acest concept, ducându-l la extremele sale emoționale și oferind una dintre cele mai stratificate și emoționante portrete ale reconectării cu o fostă dragoste.

Pelicula urmărește două prietene din copilărie, Nora (Greta Lee) și Hae Sung (Teo Yoo), care se regăsesc la New York, confruntându-se cu sentimentele din trecut și cu alegerile care le-au condus la viețile lor actuale.

Dragostea a devenit un aspect atât de obișnuit și în mare măsură de marfă a vieții de zi cu zi, încât devine ușor să uiți impactul și amprenta veșnică pe care le lasă asupra unei persoane, chiar și decenii mai târziu și chiar și după ce te-ai îndrăgostit din nou. Past Lives este unul dintre puținele filme care explorează profund acest concept, nu doar la nivel de suprafață, ci cu un mesaj respectuos și puternic despre aspectele nemuritoare ale iubirii, destinului și renunțării. Filmul va fi din ce în ce mai apreciat, pe măsură ce deceniul continuă, nu doar ca cea mai bună poveste de dragoste a deceniului, ci și unul dintre cele mai bune filme ale acestei perioade.

*Disponibilitate în SUA

Data de lansare

23 iunie 2023

Distribuție Greta Lee, John Magaro, Teo Yoo, Moon Seung-ah

Timp de rulare 106 minute

Scenarist Celline Song