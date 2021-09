Trei premii la Festivalul de Film de la Veneția pentru „Imaculat”, regia Monica Stan și George Chiper Lillemark

„Imaculat”, debutul în lungmetraj al regizorilor Monica Stan și George Chiper-Lillemark, prezentat în premieră mondială în competiția Giornate degli Autori, a primit sâmbătă seară, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, premiul pentru regizori aflați la debut - „Luigi De Laurentiis” Award Lion of the Future. Cu o zi înainte, filmul a primit premiul principal al secțiunii, „Giornate degli Autori Director’s Award”, iar autoarea Monica Stan a primit premiul pentru cel mai bun scenariu „Autrici under 40”. din partea „Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, o distincție înmânată anual în memoria regizoarei Valentina Pedicini.

Filmul „Imaculat” spune povestea Dariei, care ajunge la dezintoxicare pentru a scăpa de dependenţa de droguri insuflată de prima ei dragoste. Inocenţa ei afişată o salvează de avansurile sexuale ale celor mai mulţi dintre narcomanii din centru şi îi aduce protecţia lor. Ajunsă în centrul atenţiei, Daria descoperă că tratamentul special vine cu un preţ mare. Filmul îi are în rolurile principale pe Ana Dumitrașcu, Vasile Pavel și Cezar Grumăzescu, alături de care apar și Rareș Andrici, Ilona Brezoianu, Bogdan Farcaș, Ionuț Niculae, Florin Hrițcu, Tiberiu Dobrică, Ninel Petrache, Dan Ursu, Ozana Oancea, Diana Dumbravă și Cristina Buburuz.

„Este pentru prima dată când Lion of the Future merge la un film românesc – spune Gaia Furrer, directorul artistic al competiției Giornate degli Autori – și premiul acordat filmului Imaculat confirmă încă o dată România ca un spațiu plin de vitalitate al imaginilor și poveștilor. Ca secțiune independentă a Festivalului, suntem mândri de această victorie și sărbătorim alături de Monica Stan și George Chiper-Lillemark filmul pe care ni l-au oferit. Imaculat este o poveste despre fragilitatea multor ființe umane, dar mai ales despre denunțarea dinamicii abuzive în detrimentul femeilor care, din păcate, există încă în interiorul și în afara zidurilor oricărei comunități. Un film puternic care a ajuns la inima tuturor: de la cei 27 de tineri europeni care i-au acordat cel mai important premiu al secțiunii Giornate degli Autori până la juriul Lion of the Future. Și pentru acest viitor suntem fericiți că am aprins o scânteie pe calea celor doi regizori și a micului lor mare film”, spune Gaia Furrer, directorul artistic al competiției Giornate degli Autori.

Având la bază o pregătire în psihologie, Monica Stan a lucrat ca scenarist mai mulți ani. „Imaculat” reprezintă debutul ei în regie.

George Chiper-Lillemark a regizat și co-regizat mai multe scurtmetraje printre care „Palmele”, selecționat la Locarno și Rotterdam IFF, și documentarul de lung metraj „Omul care a vrut sa fie liber” împreuna cu Mihai Mincan. În calitate de director de imagine a lucrat în diverse țări și a realizat numeroase lungmetraje printre care și „Touch Me Not”, regizat de Adina Pintilie. George semnează și imaginea filmului.

Filmul este produs de Marcian Lazăr prin casa de producție Axel Film cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Montajul a fost realizat de Delia Oniga, sunetul de Filip Mureșan și Vlad Voinescu, scenografia de Ana Gabriela Lemnaru, costumele de Sonia Constantinescu și Anca Miron, iar machiajul de Sandra Potamian și Sorina Giurescu.

Giornate degli Autori din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția este o secțiune specială, modelată după secțiunea Quinzaine des Réalisateurs a Festivalului de Film de la Cannes, fiind susţinută de asociaţiile regizorilor şi autorilor italieni, ANAC şi 100 autori. Scopul secțiunii este acela de a promova filme de calitate, fără restricții, cu o atenție specială pentru filme ce dau dovadă de originalitate, independență și curaj în abordarea lor artistică. Premiul „Lion of the Future” în valoare de 100.000 de dolari este acordat celui mai bun debut, câștigătorul fiind ales din toate secțiunile competitive ale Festivalului de Film de la Veneția. GdA Directors Award este acordat celui mai bun film din secțiunea Gironate degli Autori de către un juriu format din 27 de tineri cinefili, câte unul din fiecare ţară a Uniunii Europene, juriu care anul acesta a fost condus de regizoarele Mina Mileva și Vesela Kazakova. Premiul „Autrici under 40” este acordat de către „Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, în memoria regizoarei Valentina Pedicini.

În cadrul secțiunii Orizzonti a Festivalului de Film de la Veneția a fost prezentat „Miracol”, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri. Filmul francez „Événement”, regia Audrey Diwan, distins cu Leul de Aur la această ediție a Festivalului, a avut-o în rolul principal de actrița româno-franceză Anamaria Vartolomei. Scurtmetrajul „Plastic Semiotic”, regia Radu Jude, a fost prezentat în Festival în afara concursului. Anul acesta, Alexander Nanau, regizorul filmului „Colectiv” - nominalizat la Premiile Oscar, a făcut parte din juriul festivalului.