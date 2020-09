Tudor Giurgiu deschide cu „Parking“  Festivalul de Film Românesc din Spania

Cea de-a zecea ediție a Festivalului de Film Românesc, intitulată „Între La Gomera și București“, se deschide, joi, 17 septembrie 2020, la Madrid, cu proiecția filmului „Parking”, în prezența regizorului Tudor Giurgiu și a criticului de film Jara Fernández Meneses. Filmul regizat de Tudor Giurgiu, „Parking“, coproducție spaniolo-română, este cel de-al patrulea lungmetraj din cariera de regizor a cineastului Tudor Giurgiu. Scenariul se bazează pe experiența de emigrant a scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari, povestită în romanul „Apropierea“, iar protagoniștii sunt actorii Mihai Smarandache, Belén Cuesta, Ariadna Gil și Luis Bermejo. Evenimentul, care se va desfășura la Cinetec Madrid, va fi urmat de o sesiune de dialog cu publicul.

După Madrid, Festivalul de Film Românesc va fi itinerat în șapte orașe din Spania: Valencia, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Oviedo, Zaragoza și Tenerife, în perioada septembrie-decembrie 2020. Festivalul, desfășurat în perioada 17 – 25 septembrie 2020, este organizat de Institutul Cultural Român de la Madrid și Cineteca Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei.

„Ne bucurăm că vom reuși să organizăm și în acest an Festivalul de Film Românesc în Spania, în ciuda condițiilor dificile și, bineînțeles, cu respectarea rigurosului protocol sanitar care se impune, cu atât mai mult cu cât am multiplicat numărul colaborărilor cu instituțiile locale, putând astfel să îl prezentăm în opt orașe. In capitala spaniolă, Festivalul a ajuns la a x-a ediție și se va desfășura la prestigioasa Cineteca Madrid, din cadrul complexului cultural Matadero, un centru modern, dinamic și un punct de referință pentru filmul contemporan“, a declarat Maria Pop, director al ICR Madrid.

„Festivalul de Film Românesc este un proiect de mare anvergură și cu tradiție al Reprezentanței de la Madrid a Institutului Cultural Român, care face parte din strategia de promovare constantă a culturii române prin produsele sale de excelență. Filmul românesc contemporan se bucură de un succes deosebit în Spania și datorită eforturilor Institutului de a prezenta mereu publicului spaniol cele mai recente producții cinematografice sau de a susține, an de an, participarea acestora la cele mai cunoscute festivalurile de film din Peninsula Iberică”, a subliniat directorul ICR Madrid.

Programul include o selecție de filme românești recente, cu șase propuneri tematice diferite, care fac cunoscut publicului spaniol unele dintre noutățile genului din România.

În cadrul Festivalului de Film Rom sunt prezentate de asemenea ultimele producții ale regizorilor Corneliu Porumboiu („La Gomera“) și Ivana Mladenović („Ivana cea groaznică“), două din creațiile noului proiect cultural al regizorului Florin Șerban, trilogia „Dragoste” („Dragoste1. Câine”, respectiv „Dragoste 2. America”), precum și lungmetrajul de debut al regizorului Hadrian Marcu („Un om la locului lui”).

Cineteca Madrid este parte a cunoscutului complex cultural „El Matadero”, un centru de creație contemporană ce propune o abordare multidisciplinară care variază de la artele spectacolului, arte vizuale, design și arhitectură, până la muzică, dans, modă, literatură și film. Activitatea centrului cultural Matadero este coordonată de Primăria Madrid, în colaborare cu alte instituții publice și private. Cineteca Madrid a primit în anul 2012 premiul Archdaily pentru cel mai bun proiect de reabilitare a unei clădiri industriale în complex cultural și s-a impus în mediul cultural din Madrid drept un spațiu modern și plin de viață, care propune o programare atentă, acordând o atenție specială cinematografiei independente.

Festivalul de Film Românesc - ediția a X-a

17 și 25 septembrie 2020

Cineteca Madrid / Matadero

Program

Joi, 17 septembrie 2020, ora 20.00 – Parking, regie Tudor Giurgiu

Sâmbătă, 19 septembrie 2020, ora 20.00 – La Gomera / The Whistlers, regie Corneliu Porumboiu

Duminică, 20 septembrie 2020, ora 20.00 –Un om la locul lui / Un hombre como dios manda, regie Hadrian Marcu

Marți, 22 septembrie 2020, ora 20.30 – Dragoste 1. Câine / Love1. Dog, regie Florin Șerban

Miercuri, 23 septembrie 2020, ora 20.30 – Dragoste 2. America / Love 2. America, regie Florin Șerban

Vineri, 25 septembrie 2020, ora 20.30 – Ivana cea groaznică / Ivana la terrible, regie Ivana Mladenović

Toate filmele vor fi proiectate în sistem V.O.S.E.