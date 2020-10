Ultimul film din seria James Bond și-a amânat premiera pentru a doua oară. Când va fi lansat

Lansarea noii pelicule din seria "007", "No Time To Die" va fi lansat pe 2 aprilie 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Este cel de-al treilea anunț al producătorilor, care au amânat deja de două ori premiera, inițial programată pentru aprilie și decalată apoi pentru 12 noiembrie, transmite The Hollywood Reporter.

Este ultima oară când în rolul agentului 007 apare Daniel Craig. Din distribuție mai fac parte actorii Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes şi Christoph Waltz, alături de Rami Malek, Ana de Armas şi Lashana Lynch.

Este cel de-al 25-lea film al seriei James Bond, care trebuia să apară în cinematografele din Marea Britanie pe 12 noiembrie, iar pe 20 noiembrie în Statele Unite.

Deși MGM, Eon Productions şi Universal au vrut să-l lanseze luna viitoare, aceștia au trebuit să renunțe din cauza închiderii sălilor de cinema în mai multe state.