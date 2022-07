Un nou sezon de Cinema în aer liber, între 16 august și 11 septembrie, în Parcul Titan din București

Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni și un ecran gonflabil de 120 m², Cinema în aer liber oferă o calitate a proiecției întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul și-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european și de filmul de autor, în general.

Evenimentul aduce anul acesta pe marele ecran 20 de filme, dintre care 10 filme noi în Selecția oficială – program care în fiecare an reunește cele mai apreciate filme de autor care au avut premiera mondială la festivaluri internaționale importante, apreciate de critica de specialitate și distribuite în rețeaua clasică de cinematografe din România, în 2021 și 2022, 5 filme în secțiunea Personaje celebre și 5 filme îndrăgite în secțiunea Mit versus realitate, cele două retrospective aducând în atenția publicului titluri mai vechi, pe care cinefilii nu au avut ocazia să le urmărească pe marele ecran.

În Selecția oficială, publicul va avea șansa să urmărescă SUCCES DE PUBLIC/ Un Triomphe, în regia lui Emmanuel Courcol, premiat la Academia Europeană de film în 2020; BELLE/ Ryû to sobakasu no hime, filmul de animație în stil anime japonez realizat de regizorul Mamoru Hosoda, ce a avut premiera la Cannes în 2021 și a fost premiat în cadrul Academiei Japoneze de Film în 2022; UN EROU/ Ghahreman, distins cu Grand Prix la Cannes 2021, noul film al cineastului Asghar Farhadi, singurul regizor care a fost laureat cu 2 premii Oscar pentru cel mai bun film străin; LECȚII DE PERSANĂ/ Persian Lessons, inspirat din evenimente reale și regizat de ucraineanul Vadim Perelman; cel mai nou film semnat de Pedro Almodóvar care a debutat la festivalul de Film de la Veneția 2021 și cu două nominalizări la Oscar, MAME PARALELE/ Madres Paralelas; animația regizată de Ari Folman UNDE ESTE ANNE FRANK?/ Where is Anne Frank?; ANII NOȘTRI DE GLORIE/ Gli anni più belli, în regia lui Gabriele Muccino; adaptarea cinematografică a romanului de Honoré de Balzac ILUZII PIERDUTE/ Illusions perdues, regizat de Xavier Giannoli, care a obținut șapte premii César Awards, un premiu Lumiere Awards și 16 nominalizări; filmul semi-autobiografic câștigător al unui premiu Oscar și al unui premiu BAFTA, în regia lui Kenneth Branagh, BELFAST/ Belfast și producția românescă regizată de Andrei Huțuleac, COPACUL DORINȚELOR: Amintiri din copilărie.

A doua selecție din program aduce în atenția spectatorilor bucureșteni cinci dintre cele mai apreciate filme cu tematică istorică, centrată pe personaje celebre. Fie că este vorba de redarea cât mai fidelă a realității istorice din perioada în care este plasat filmul sau acesta se concentrează pe autenticitatea trăirilor interioare ale personajelor principale, distorsionând în mod intenționat, uneori, faptele istorice, fiecare film în parte aflat în această selecție oferă o perspectivă asupra unor personalității despre care fiecare dintre noi a auzit, fie și doar în treacăt. Acestea sunt: MARIE ANTOINETTE/ Marie Antoinette, dramă istorică din 2006, scrisă și regizată de Sofia Coppola, câștigătoare a unui premiu Oscar și a unuia la Festivalul de Film de la Cannes; JURNAL DE CĂLĂTORIE / Diarios de motocicleta, filmul biografic în regia lui Walter Salles, despre călătoria și memoriile scrise ale lui Ernesto „Che” Guevara, cu un premiu și o nominalizare la Oscar, trei premii și o nominalizare la Cannes și o nominalizare la Globurile de Aur; povestea plină de dramatism a ultimei perioade a vieții celei mai mari soprane a lumii, Maria Callas, CALLAS FOREVER, semnat de Franco Zeffirelli, ultimul său film înainte de moartea sa în 2019; AMADEUS, în regia lui Milos Forman, cu opt premii și trei nominalizări la Oscar, patru premii și două nominalizări la Globurile de Aur, și patru premii și trei nominalizări la BAFTA și filmul FRIDA, regizat de Julie Taymor, cu Salma Hayek, Alfred Molina și Antonio Banderas, care prezintă atât viața publică, cât și pe cea privată a artistei suprarealiste mexicane Frida Kahlo, cu trei premii și șase nominalizări la Oscar.

A treia selecție din program aduce în atenția spectatorilor bucureșteni cinci dintre cele mai apreciate filme având ca tematică „mit versus realitate”. Portretizând personaje literare celebre, aducând creaturi mitologice pe peliculă, amintindu-ne de povești ale copilăriei sau inventând basme moderne, filmele cuprinse în această secțiune oferă perspective multiple ale binomului mit-realitate, pe care le dezvoltă uneori cu umor, alteori făcând apel la o latură mai întunecată a personalității umane. Selecția constă din: LABIRINTUL LUI PAN / El laberinto del fauno, filmul dark fantasy din 2006 scris, regizat și co-produs de Guillermo del Toro, care a obținut cinci premii și trei nominalizări la Oscar și o nominalizare la Globurile de Aur; drama inspirată din povestea biblică a Arcei lui Noe, NOAH, în regia lui Darren Aronofsky, cu Russell Crowe; OMUL CARE L-A UCIS PE DON QUIJOTE / The Man Who Killed Don Quixote, filmul de comedie și aventuri regizat de Terry Gilliam, bazat în mare măsură pe romanul Don Quijote, de Miguel de Cervantes ; PEȘTELE CEL MARE / Big Fish, filmul american de comedie-dramă fantastică din 2003, regizat de Tim Burton, cu o nominalizare la Oscar și patru nominalizări la Globul de Aur și ALBĂ CA ZĂPADA / Blancanieves, o dramă spaniolă mută alb-negru din 2012, scrisă și regizată de Pablo Berger și bazată pe basmul Albă ca Zăpada al fraților Grimm.

Evenimentul își propune să ofere spectatorilor o alternativă la vizionarea filmelor la televizor și urmărește să atragă publicul larg către filmele de autor. Deși pe insulă, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde europene, în condiții de siguranță și distanțare socială.