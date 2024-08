VIS. VIAȚĂ, documentarul despre despre Gen Z se vede la Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” 

Gândit și realizat ca un exercițiu de înțelegere a realităților adolescenței, filmul este un documentar observațional care urmărește timp de 4 ani trei protagoniști din medii sociale diferite, aflați la vârsta primelor decizii importante: Una - o actriță, Habet - un trapper și Ștefania - o activistă de mediu. Între dileme legate de viitor și planuri, drame și posibilități aparent infinite, cei trei adolescenți deschid o ușă spre o lume de oameni suficient de mari pentru a fi responsabili pentru deciziile lor dar nu mereu îndeajuns de mari pentru a fi luați și în serios.

„Sunt foarte multe lucruri noi, suntem o generație cu lipsuri și nevoi cât mai diferite, într-o societate care constant ne spune că o să înțelegem lucrurile când creștem mai mari. Dar de ce nu este validă opinia mea și la fel de importantă ca cea a unei persoane mai mari ca mine?

De ce trăim într-un sistem care investește prea puține fonduri în noi (de la educație, la activități extracuriculare, cultură și așa mai departe), dar are totuși așteptarea ca noi să fim generația care salvează țara? De ce ni se pună în cârcă o datorie așa mare când sunt atâtea alte persoane în jur ce ne pot ajuta și putem face asta împreună?”, spune Ștefania într-un interviu.

Subiectele filmului includ presiunea socială de a reuși, așteptările proprii și temerile de eșec, de la dorința de a emigra, la sănătatea mintală/anxietatea cu care se confruntă adolescenții, la probleme de familie, consum de droguri sau impactul și consecințele Covidului asupra tinerilor.

„Cred că mulți tineri se pun pe locul doi pentru a se alinia la cerințele din exterior și rămân cu impresia că timpul trece pe lângă ei, că nu au destul timp pentru sine. Mi s-ar părea ideal să renunțăm cu toții la ideea că „a reuși” în viață e echivalent cu a presta la nivel academic sau profesional. Mulți tineri trec dintr-o etapă academică în altă, intră în câmpul muncii și tot neîmpliniți se simt.

Așa că încurajez pe toată lumea să pună la îndoială credințele despre ce înseamnă să fi reușit în viață și să se întrebe mai des ce au nevoie la nivel individual ei și oamenii din jurul lor. Și să ne amintim că oriunde am fi și orice am face, toți ne simțim pierduți într-un fel sau altul.”, povestește și Una.

Primul film documentar despre Gen Z produs în România este rezultatul unui proces de lucru de 5 ani, caracterul observațional imprimând o amprentă foarte personală poveștii. Filmările realizate de echipă sun apropiate de protagoniști și combinate cu filmări cu telefonul realizate chiar de cei trei adolescenți în stilul Insta story/TikTok, cu o editare dinamică și o coloană în sine.

Filmul este regizat de Ruxandra Gubernat, filmat de Andrei Dudea, produs de Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin, și va avea premiera în cinematografele din România în toamna acestui an.

RUXANDRA GUBERNAT – REGIZOR ȘI SCENARIST

Regizoare de film documentar și cercetătoare. Vis.Viață (Imaginary Youth) este debutul regizoral al Ruxandrei, care a mai co-regizat Portavoce (2018), un documentar de mediu metraj tip colaj despre valurile de proteste din România ultimilor cincisprezece ani, nominalizat la cel mai bun documentar românesc la Astra Film Festival 2018 și proiectat în mai multe festivaluri naționale și internaționale. Experimentează cu diferite sub-genuri de documentar și, în prezent, regizează și co-produce documentarul de animație Childless (în dezvoltare) și documentarul observațional Love and Porn (în dezvoltare). În paralel, pregătește performance-ul Not this baby in my belly, despre experiența traumatică a pierderii de sarcină, urmată de o naștere în perioada pandemiei. Din 2019, este mentor în programul de media literacy Focus, un proiect de împuternicire prin artă cinematografică, dedicat copiilor din comunități cu acces limitat la cultură. În 2023, a co-fondat Asociația Patrupetrei, unde lucrează pe proiecte care explorează marginalizarea și sub-reprezentarea, drepturile femeilor, sau reprezentarea și participarea civică a tinerilor.

