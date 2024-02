„Visuali Italiane - Noua Cinematografie Italiană în România” prezintă „Clădirea LAF”/ „Palazzina LAF”, un film despre abuzurile la locul de muncă și cazul de detenție forțată care a șocat Italia

„Clădirea LAF”, o poveste despre catastrofa de mediu și sănătate cauzată de una dintre cele mai mari fabrici de oțel din Europa, dar și despre cazul care a impus în jurisprudența italiană pedepse pentru abuzul la locul de muncă, va rula în cadrul festivalului duminică 10 martie, ora 18:00, în prezența regizorului debutant Michele Riondino.

Actor popular, cunoscut pentru rolurile sale din producții TV precum „The Young Montalbano” sau recentul „I leoni di Sicilia”, regizat de Paolo Genovese, Michele Riondino debutează în regie cu o poveste inspirată din realitatea tristă a unui caz care a șocat Italia: cel al muncitorilor de la oțelăria Ilva din Taranto, unde a lucrat și tatăl său. Fabrica e un loc în care, pe lângă faptul că s-au îmbolnăvit de cancer pulmonar mii de persoane din 1993 până în 2021, iar zeci au murit în urma expunerii la azbest, a avut loc în 1997 o îndelungată detenție a unor muncitori calificați, considerați indezirabili de către patroni. Expunerea cazului „Palazzina LAF” - clădirea dezafectată în care aceștia erau trimiși zilnic în timpul programului fără acces la exterior - a șocat publicul, și a dus la impunerea în legislație a pedepselor pentru abuzul la locul de muncă.

Riondino joacă în acest film rolul principal, cel al unui muncitor necalificat, nevoit să-și spioneze și să-și denunțe colegii de care șefii săi vor să scape.





Regizorii Tommaso Santambrogio, Simone Bozzelli, Valentina Cicogna și Mattia Colombo, vin, de asemenea, pentru prima dată în România și vor discuta cu publicul prezent la proiecțiile filmelor lor: „Adevăratele continente sunt oceanele”, un cântec de iubire și deziluzie despre destinul unei zone și al locuitorilor ei, „Patagonia”, un debut care vorbește despre un sfâșietor proces de maturizare, și „Pur și simplu necunoscuți”, cel mai premiat documentar al anului trecut în Italia.



„Oceanele sunt adevăratele continente”/ „Gli oceani sono i veri continenti”, primul lungmetraj al lui Tommaso Santambrogio rulează joi, 7 martie, ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului, în prezența regizorului.

Tommaso Santambrogio, scenarist și regizor, a locuit și lucrat la Milano, Paris, Roma, Florența și Havana, colaborând cu diferiți autori celebri, precum Werner Herzog și Lav Diaz. Primele sale scurtmetraje („Escena Final” și „Gli oceani sono i veri continenti”) au fost ambele prezentate în 2019 la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

„Oceanele sunt adevăratele continente” este considerat unul dintre cele mai rafinate debuturi din cinematografia italiană recentă, un cântec de iubire și deziluzie despre destinul unei zone și al locuitorilor ei.

Proiecția filmului „Patagonia”, în prezența regizorului Simone Bozzelli, va avea loc vineri, 8 martie, de la 20:30. O voce importantă a scenei emergente a noilor regizori italieni, autor al unor scurtmetraje apreciate precum „Playtime”, prezentat în 2021 la Locarno în secțiunea Pardi di domani, Simone Bozzelli este, printre altele, și regizorul clipului „I Wanna Be Your Slave” al celebrei trupe Måneskin.

„Patagonia”, filmat pe 16 mm în mediul rural din Abruzzo, Italia, îi are în rolurile principale pe Andrea Fuorto și Augusto Mario Russi și spune povestea lui Yuri, un băiat captiv într-o viață lipsită de noutate și sclipire, crescut de mătușă care îl răsfață ca pe un copil mic, care găsește într-un clovn nomad pe nume Agostino motivația de a lăsa în urmă orașul plictisitor de pe coasta italiană unde locuiește. Curând, însă, își dă seama că visul pe care și-l însușește - acela de-a ajunge în Patagonia - devine din ce în ce mai îndepărtat, iar el trebuie să muncească pentru doi…

Sâmbătă, 9 martie, de la ora 18:00, regizorii Valentina Cicogna și Mattia Colombo participă la proiecția lungmetrajului „Pur și simplu necunoscuți”/ „Sconosciuti puri”, cel mai premiat documentar al anului trecut în Italia. Un film care provoacă indignare și emoție, care atrage prin ritmul plin de tensiune al unui thriller și reușește să miște profund conștiințele, documentarul vorbește despre identitate. „Pur și simplu necunoscuți” urmărește eforturile doctoriței Cristina Cattaneo și ale asistenților ei de la medicină legală de a găsi identitatea unor corpuri fără nume care le ajung pe mese: persoane fără adăpost, prostituate, adolescenți fugiți de acasă, migranți pe care marea i-a respins. În timp ce oamenii vii se bucură de toate drepturile, celor morți nu le rămâne nimic și pare că acest lucru nu interesează pe nimeni. Iar Cristina luptă pentru dreptul lor la demnitate.

Te l’avevo detto / Ți-am zis eu!, filmul co-scris și regizat de Ginevra Elkann, cu Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi și Riccardo Scamarcio, care rulează pe 6 martie, de la ora 19:00, precum și Comandante / Comandantul, filmul lui Edoardo De Angelis, care a deschis Festivalul Internațional de Film de la Veneția și care rulează pe 8 martie de la ora 18:15, vor beneficia de introduceri video din partea autorilor, special realizate pentru publicul Visuali Italiane.

Eddie Bertozzi, curatorul Visuali Italiane, membru al EFA (Academia Europeană de Film) și al SNCCI (Uniunea Criticilor de Film din Italia), doctor în Chinese Film Studies (SOAS, University of London), Program Manager al secțiunii independente International Film Critics’ Week a Festivalului de Film de la Veneția, coordonatorul comitetului de selecție Pardi di domani a Festivalului Internațional de Film de la Locarno (din 2021) și consultant de selecție pentru celelalte secțiuni ale festivalului, va susține joi, 7 martie, un masterclass intitulat „Programare și curatoriere” pentru studenții UNATC.

În luna martie, Visuali Italiane va avea loc și în Cluj-Napoca (14 - 17 martie, Cinema Victoria), Iași (23 - 24 martie, Cinema Ateneu) și Timișoara (28 - 31 martie, Cinema Victoria), iar în perioada 29 mai - 2 iunie va avea o secțiune dedicată în cadrul Este Film Festival (Sibiu).

