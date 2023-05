Warner Bros, profit surpriză din streaming

Warner Bros. Discovery Inc. a raportat un profit surpriză în domeniul televiziunii prin streaming, în timp ce reţelele sale tradiţionale de cablu au continuat să piardă publicitate şi telespectatori, conform Bloomberg citat de ZF.

Compania, care îşi va relansa serviciul de streaming sub numele de Max pe 23 mai, a câştigat 50 de milioane de dolari în primul trimestru din activitatea sa de televiziune online, potrivit unui comunicat de vineri. Analiştii prognozau în medie o pierdere de 49 de milioane de dolari. Numărul abonaţilor globali ai companiei, a crescut cu 1,6 milioane, la 97,6 milioane.

Vestea va fi probabil privită ca un semn de bun venit pentru companie şi pentru industria TV în ansamblu, care s-a luptat să genereze profit din investiţiile de miliarde de dolari în streaming.

În altă parte, compania mamă a HBO şi CNN a înregistrat rezultate dezamăgitoare. Vânzările, de 10,7 miliarde de dolari, au fost în linie cu previziunile Wall Street, de 10,73 miliarde de dolari. Compania a înregistrat o pierdere netă de 44 de cenţi pe acţiune, mai abruptă decât previziunile Wall Street, care estima o pierdere de 4 cenţi.

O parte din această scădere s-a datorat rezultatelor mai slabe ale studioului de film Warner Bros. care a beneficiat cu un an mai devreme de succesul filmului “Batman”. Warner Bros. Discovery a fost creat anul trecut prin fuziunea dintre Discovery Inc. şi operaţiunile WarnerMedia ale AT&T Inc.

Joi, acţiunile Paramount Global, compania mamă a CBS, MTV şi a altor reţele, s-au prăbuşit cu 28%, după ce compania a raportat pierderi mai mari în afacerea sa de streaming şi şi-a redus dividendele pentru a conserva lichidităţile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)