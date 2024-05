Wednesday începe producția sezonului 2 și anunță noi actori în distribuție

În plus, Thing este în centrul atenției pe noul canal TikTok al Netflix, alias „Thing Tok”, dedicat poveștilor despre Wednesday din perspectiva unică a lui Thing.

Distribuția sezonului 2 include:

Revenirea actorilor: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez și Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Noi actori principali: Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire), Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Tiny Beautiful Things, The Handmaid’s Tale) și Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue).

Noi actori secundari: Christopher Lloyd (Addams Family, Back to the Future), Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (The Kominsky Method, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (The Princess Diaries, Scream) și Joonas Suotamo.

Citat din partea creatorilor, scenariștilor & showrunners Al Gough și Miles Millar:

„Suntem încântați că întreaga familie Addams se va înscrie la Nevermore Academy în acest sezon, alături de o distribuție de vis alcătuită din staruri și chipuri noi.”

Wednesday este cea mai populară serie Netflix în limba engleză, cu peste 252.10 milioane de vizualizări în sezonul 1. Serialul a petrecut peste 20 de săptămâni în Top 10 Global și a ajuns în Top 10 Cele mai urmărite seriale în 93 de țări.

Serialul în care misterul se împletește armonios cu supranaturalul prezintă anii lui Wednesday Addams ca studentă la Nevermore Academy.

Regizor / Producător Executiv: Tim Burton (Beetlejuice, Edward Scissorhands).

Creatori/ Showrunners / Producători Executivi: Al Gough și Miles Millar (Smallville, Into the Badlands).

Printre producătorii executivi se numără și Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman și Meredith Averill. Jenna Ortega va fi, de asemenea, unul dintre producătorii sezonului 2.

Regizori ai noului sezon sunt și Paco Cabezas și Angela Robinson.

Distribuție: Jenna Ortega, Steve Buscemi, Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Isaac Ordonez, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Billie Piper, Georgie Farmer, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor cu Luis Guzmán șu Catherine Zeta-Jones; alături de Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Jamie McShane, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo cu Fred Armisen, Christopher Lloyd și mulți alții.