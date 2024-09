Weekend-ul BIEFF.14 aduce surprize pentru cinefili

De la ora 20.30, la Cinema Union, se vede al treilea program de scurtmetraje inclus în focusul Machinima: Gamepad Filmmaking, Cyberian Mindscapes.

De la ora 18.30, la Cinema Elvire Popesco, se vede în premieră „When The Phone Rang”, cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei de origine sârbă Iva Radivojević, prezent în selecția oficială a celei de-a 77-a ediții a Festivalului de Film de la Locarno. Construit pe baza amintirilor din tinerețe ale regizoarei înainte de declanșarea războaielor iugoslave din anii ‘90, filmul este o cercetare a ideei de dislocare, a naturii rememorării şi creaţiei miturilor personale şi colective.

Tot sâmbătă, de la 18.30, la Cinemateca Eforie, va fi prezentat cel de-al doilea program dedicat filmelor românești.

Surge of Transference ( r. Geo Barcan, Olanda, 2023, 15 min)

Clare's decision not to get up ( r. Teona Galgoțiu, Austria, 2023, 3 min)

A Dying Leaf Should be Able to Carry the Weight of the World ( r. Thea Lazăr, 2023, 10 min)

Asphalt ( r. Bogdan Georgian Alexandru, 2023, 6 min)

Saint Georges ( r. Alle Dicu, 2023, 20 min)

Rehearsals for Peace ( r. Anca Benera & Arnold Estefan, România, Austria, Germania, 17 min)

Proiecția este urmată de Q&A cu Geo Barcan și Alle Dicu. Durată: 1 h 11 min

Highlights din program - duminică, 29 septembrie | Ziua 6

Ultima zi de festival debutează de la ora 15.00, la Cinema Elvire Popesco, cu un double bill conceput ca un omagiu adus lui Andy Warhol, în cadrul căruia vor fi proiectate Sleep #2, în regia lui Radu Jude (prezentat în premieră internațională la Festivalul de film de la Locarno 2024) și Empire, în regia lui Phil Solomon (2008-2012).

Proiecția va fi urmată de o sesiune de Q&A cu Radu Jude, moderată de curatorii focusului Machinima: Gamepad Filmmaking, Vladimir Nadein și Dmitry Frolov.

Întâlnirile cu cineaștii români continuă la ora 17.00, la Cinemateca Eforie, cu proiecția Triton, noul documentar al Anei Lungu. După premiera mondială în cadrul Festivalului FID Marseille, un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al Doilea Război Mondial şi Revoluţia din 1989.

It’s Not Me, în regia lui Leos Carax, închide BIEFF.14 duminică

În închiderea celei de-a 14-a ediții BIEFF, de la ora 19.00, la Cinema Elvire Popesco, va fi proiectat în premieră națională „It’s Not Me”, cel mai recent film al aclamatului regizor francez, Leos Carax, prezentat în premieră internațională la Festivalul de Film de la Cannes 2024.

Cunoscut pentru filme cult precum „Mauvais Sang”, „Les Amants du Pont-Neuf”, „Holy Motors” sau „Annette” și colaborările sale cu actori fetiș precum Denis Lavant sau Juliette Binoche, Leos Carax a câștigat o reputație de enfant terrible al cinemaului contemporan francez și moștenitor al Noului Val Francez, iar anul acesta s-a întors la Festivalul de Film de la Cannes cu cel mai nou film al său, „It’s Not Me”.

