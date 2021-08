Filmul „După 40 de zile”, de astăzi în cinematografe

„După 40 de zile”, al patrulea lungmetraj al lui Andrei Gruzsniczki, va avea premiera pe marile ecrane din România începând de astăzi.

Filmul va rula la București (Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Elvire Popesco, Cinema Europa, Happy Cinema), Botoșani (Happy Cinema), Craiova (Cinema Patria), Cluj-Napoca (Cinema Victoria), Iași (Cinema Ateneu), Focșani (Sala Balada), Odobești (Casa de Cultură Odobești), Sibiu (Cinema Arta), Slobozia (Casa de Cultură Slobozia), Târgu Jiu (Cinema „Sergiu Nicolaescu”), Târgu Mureș (Cinema Arta).

Proiecții de gală în prezența echipei sunt programate la Craiova (vineri, 20 august, ora 19:30, la Cinema Patria), Drăgășani (miercuri, 25 august, ora 19:00, la Cinema 3D Drăgășani), Târgu Jiu (joi, 26 august, ora 19:30, la Cinema „Sergiu Nicolaescu”).

Din 27 august, lungmetrajul va putea fi vizionat de publicul din Bistrița la Centrul Cultural Dacia.

Pe 8 septembrie, „După 40 de zile” va avea o proiecție specială la Grădina cu Filme Cinema & More din București.

Lungmetrajul are în centru prietenia dintre Emil și Titi. Acțiunea se petrece într-o comună ca un colț de rai, locuită de oameni dintr-o bucată. Asta, la o primă vedere. Emil nu crede în spirite. Titi este prietenul lui de când lumea. Iar Smaranda, soția lui Emil, ei bine, ea este la doi metri sub pământ și se pregătește de ziua judecății. După parastasul ei de 40 de zile Titi pare cel mai oropsit om de pe fața pământului și începe să se stingă pe picioare. Emil vrea să reaprindă în el scânteia vieții. Dar eforturile lui sunt inutile. Zilele lui Titi par numărate. Căci Smaranda s-a mutat după parastas în casa lui. De ce îl bântuie Smaranda?, asta e o poveste, dar lui Titi îi e greu s-o zică, pentru că este despre lupta pe care fiecare trebuie s-o ducă pentru a-l înțelege și accepta pe celălalt, într-o prietenie sau într-o poveste de iubire.

Distribuția este alcătuită din Mircea Andreescu, Valer Dellakeza, Gabriel Spahiu, Marian Negrescu, Simona Urs, Ștefan Mirea, Valeriu Bâzu și Eugen Titu.

Producători Andreea Dumitrescu, Oana Bujgoi Giurgiu (co-producător) și Anamaria Antoci (co-producător).

Montajul este realizat - de Ioachim Stroe, muzica - de Cristian Lolea, imaginea - de Laurențiu Răducanu, designul de sunet - de Ioan Filip, sunet priză directă - de Vlad Voinescu, scenografia - de Andreea Popa, Anastasia Ionescu și Bogdan Bostănaru, machiajul și coafura - de Sandra Pătrăuceanu, iar costumele - de Mia Conea.

„După 40 de zile” este o producție AVVA MMIX Studio, în coproducție cu Hai Hui Entertainment și Tangaj Production. Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Cofinanțatori: Opel, Mediacom, B.V. McCann Erickson, Propaganda Creative Services, Macromex, Publicis Groupe Media. În colaborare cu Televiziunea Română, susținut de CEC Bank, Annabella, Pupa Milano, Skull Films și Chainsaw Europe, susținut de Societatea Română de Radiodifuziune.

Absolvent al Universităţii de Teatru şi Film din Bucureşti în 1994, Andrei Gruzsniczki a debutat cu „Cealaltă Irina”, care a câştigat Marele Premiu şi Premiul FIPRESCI la CinePécs Moveast IFF 2008, a fost desemnat cel mai bun film românesc la Festivalul de Film Transilvania 2009 şi a primit Trofeul ANONIMUL în acelaşi an. Al doilea lungmetraj al lui, „Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)”, a primit Premiul Special al Juriului (Festivalul de la Roma 2013), The Golden Taiga Award (IDFF Spirit of Fire 2014) şi Prix de Syndicat Francais de la Critique de Cinema (Arras IFF 2014). „Zavera”, cel de-al treilea lungmetraj al cineastului, a avut premiera mondială în noiembrie 2019, în competiția Festivalului Internațional de la Cairo.

„După 40 de zile” a fost filmat în primăvara anului 2019 și finalizat la sfârșitul anului 2020.