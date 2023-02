Liderii care au făcut proiecte în beneficiul copiilor au fost premiați la Gala Itsy Bitsy Lideri pentru Liderași 2023

Cele mai semnificative proiecte din domeniul social, educațional, din sănătate, acțiuni care au sprijinit în 2022 copiii, părinții și profesorii au primit recunoaștere și aplauze într-o seară emoționantă dedicată binelui superior al copiilor, desfășurată la Le Château – Castelul din inima Bucureștiului.

Începând din 2016, Gala Itsy Bitsy aduce recunoaștere și apreciere liderilor care au dat dovadă de curaj, determinare și tenacitate pentru a face proiecte valoroase în beneficiul copiilor, prin activități care i-au vizat direct sau indirect, prin părinți sau profesori.

În cadrul Galei Lideri pentru Liderași 2023 au fost premiați 60 lideri și 12 branduri, care au sprijnit copiii, părinții și profesorii în 2022.

La categoria Liderii anului 2022 pentru binele copiilor vulnerabili, trofeul a fost oferit Despinei Andrei , director de comunicare și strângere de fonduri în cadrul UNICEF România. Pentru proiectele deosebite desfășurate în sprijinul copiilor vulnerabili au primit recunoaștere și Mihaela Nabăr , directorul executiv al Fundației World Vision România și Diana Podaru , directorul general al SOS Satele Copiilor.

Gica Stănciulescu, vicepreședinte al Asociației P.A.V.E.L., a primit trofeul la categoria Liderii anului 2022 în sănătate pentru copii. La această categorie au mai primit apreciere și premii de Lideri pentru Liderași: Claudia Alexa , co-fondator al Fundației Șansă la Viitor și Dr. Veronica Mocanu , Președintele Fundației Tradiții Sănătoase și Coordonatorul Programului „Traista cu sănătate”.

Trofeul la categoria Liderii anului 2022 în muzică pentru copii a fost oferit compozitorului Mihai Alexandru, fondatorul Al Mike Pepiniera. Alături de el au mai fost premiați: compozitorul Bogdan Negroiu, producător general în cadrul studioului și agenției LUNAtech SOUND și Ilioara Radu, fondatoarea trupei MARILI.

Andreea Nistor, directorul executiv al Asociației pentru Valori în Educație – AVE România, a primit trofeul la categoria Liderii anului 2022 în educație pentru profesori. Lideri finaliști la această categorie au fost și Iulia Pielmuș, directorul executiv al Teach for România, și Valentina Secară, fondatoarea Conferinței de Educație Timpurie.

La categoria Liderii anului 2022 în susținerea mamelor, trofeul a ajuns la Vania Limban, prima moașă independentă din România, coordonatoarea Active Center și a proiectului MaM – Mamele ajută Mamele. La această categorie au primit premii și Atena Boca , fondatoarea comunității LaPrimulBebe, și Alina Greavu , fondatoarea Asociației Aluziva.

La ediția din acest an a Galei Itsy Bitsy au primit apreciere și Liderii anului 2022 în resurse digitale pentru părinți, trofeul fiindu-i înmânat Evelinei Necula, co-fondatoarea platformei Kinderpedia. Ceilalți lideri finaliști la această categorie sunt Laura Ion și Oana Hagiescu, fondatoarele Parentropolis, Teodora Șaguna și Bogdan Manole, fondatorii Wonder Baby – The Pediatrics App și Petruța Tuliga, fondatoarea Parentool.

Un alt trofeu a fost acordat la categoria Liderii anului 2022 în depășirea limitelor lui Răzvan Nedu, instructor de escaladă Climb Again și căpitanul Lotului Național de Paraclimbing. Alături de el au primit apreciere și premii de Lideri pentru Liderași Maria-Lavinia Chițu , interpret în limba semnelor române și Ionuț Stancovici , președintele Asociației Caiac SMile.

Un moment special al Galei Lideri pentru Liderași 2023 a fost acordarea diplomelor Community Leadership Award celor care s-au implicat, începând din 2017, în mișcarea națională de prevenire a bullyingului, făcând posibile adoptarea Legii de prevenire și combatere a bullying-ului și a normelor de aplicare a legii. În cadrul acestui moment au fost invitați pe scenă și au primit recunoaștere și aplauze peste 30 de persoane, printre care senator Monica Anisie, deputații Andrei Pop și Petre Florin Manole, Elena Tudor și Adina Codreș din partea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, Aura Stănculescu și Robert Florea (CMBRAE), Prof. Univ Dr. Bogdan Ion (Colegiul Psihologilor București), Grațiela Văduva, Liana Roșescu, Ileana Bogatoniu și Nae Gabriel (Poliție), Delia Glăvan (Consiliului Național al Elevilor), George Roman - Organizația Salvați Copiii, Corina Ceamă (Inspectoratul Școlar București - Sector 2), Nicoleta Briciu (Casă Corpului Didactic București), Prof. Univ. Dr. Ion – Ovidiu Pânișoară, Simona Baciu, psiholog Simona Ciff, psihologii Adriana Mitu, Gabriela Maalouf și Anca Ioana Bocancea, Iuliana Constantinescu (FNAP), Mihael Mihalcea, Gabriela Firea (Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse), Ioana Mogoșanu și Florin Enceanu (Editura Bookzone), Brenda Petre, Cătălina Savin, Nicole Cherry, Andra Gogan, Feli, Călin Goia, Andreea Marin, Mimi și Sore.

În cadrul evenimentul au fost acordate premii și la categoria Edutainment Leadership Award for business organization, acelor branduri care au investit în proiecte pentru și despre copii: AQUA Carpatica, Auchan România, Banca Comercială Română, ENEL, Essilor, Fundația Vodafone România, Groupama Asigurări, IKEA, LEGO, Nestlé România, REHAU Window Solutions și THERME București.

