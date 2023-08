Gala Salbek Opera Festival la Arad, pe 27 august

Gala Salbek Opera Festival va avea loc duminică, 27 august, de la ora 20:00, în Piața Primăriei din Arad, cu Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijată de David Crescenzi, soliştii Ruxandra Donose, Ramón Vargas, Leontina Văduva şi o parte dintre cursanţii Salbek Opera Masterclass 2023.

În program, lucrări de G. Bizet, F. Cilea, J. Offenbach, Saint Saens, G. Puccini, G. Verdi, Ch. Gounod, R. Leoncavallo, F. Obradors, A. Lara, C. Velázquez , G. Grigoriu.

”După câteva zile de lucru intensiv, cursanții de la Salbek Opera Masterclass vor avea șansa să participe alături de mine și de dragii mei colegi, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva, la această gală pe care o oferim tuturor celor care vor dori să ne vadă și să ne asculte. Va fi o plăcere, sunt convinsă, pentru noi toți, de a sta alături de tinerii artiști care bat la porțile măiestriei, pentru a face împreună muzică, pentru a schimba experiențe, pentru a învăța, în ultimă instanță, unii de la alții și, mai ales, pentru a celebra opera.” spune mezzosoprana Ruxandra Donose.

Concertul de duminică, 27 august, din Piața Primăriei din Arad marchează închiderea Zilelor Aradului şi a Salbek Opera Masterclass.

Intrarea la acest eveniment este liberă, în limita spațiului disponibil.

Aflat la prima ediție, International Salbek Opera Masterclass este un masterclass cu participare internațională unde peste 20 de cursanți vor avea oportunitatea de a studia tehnici de canto și interpretare împreună cu trei muzicieni de talie internațională, mezzosoprana Ruxandra Donose (Austria/România), tenorul Ramón Vargas (Mexic/Austria) și soprana Leontina Văduva (Elveția/România).

Biografii

RUXANDRA DONOSE, Mezzo-soprană – Austria/România

Printre cei mai renumiți cântăreți ai generației sale la nivel mondial, Ruxandra Donose este apreciată unanim de critică și de publicul celor mai importante săli de operă și concerte din toată lumea. Printre rolurile de vârf din cariera ei se numără Dorabella din Cosi fan Tutte la Los Angeles Opera, Donna Elvira la Royal Opera House Covent Garden, Tamiri într-o producție nouă a operei Farnace de Vivaldi, la Paris, Strasbourg și Mulhouse, Marguerite în La Damnation de Faust pe scena din Seattle, Nicklausse la Metropolitan New York, Donna Elvira și Compozitorul în Ariadne auf Naxos pentru Deutsche Oper Berlin și Carmen la Cincinnati Opera și Opera Națională București.

În concert, Ruxandra Donose a evoluat alături de multe orchestre celebre. Rolul Marguerite din La Damnation de Faust a fost prezentat de-a lungul timpului cu Berlin Sinfonie-Orchester, Berlin Philharmonic, Tonhalle Orchestra din Zürich, Orchestre National du Capitôle la Toulouse și Valencia și Orchestre de Paris. A apărut pe scenă cu Dresden Staatskapelle (Stabat Mater de Dvorak, lansat ulterior de Deutsche Grammophon), Gewandhausorchester Leipzig (Simfonia a II-a de Mahler), Bayerische Rundfunk Orchester (El amor brujo și Shéhérazade de Ravel), Berlin Philharmonic (Shéhérazade), Münchner Philharmoniker (Bach – Missa în si minor dirijată de Sergiu Celibidache și un program de arii de operă franceze condus de Roberto Abbado), Orchester der Beethovenhalle Bonn (Bach – Patimile după Ioan) și Frankfurt Alte Oper (Bach – Patimile după Matei).

RAMÓN VARGAS, Tenor – Mexic/Austria

Ramón Vargas este unul dintre cei mai mari tenori ai vremurilor noastre. Născut în Mexico City, a studiat în țara natală și s-a lansat pe scenele mexicane. După ce a câștigat Enrico Caruso Tenor Competition la Milano în 1986, s-a mutat în Austria unde și-a definitivat studiile la Wiener Staatsoper Opera Studio Program. Debutul european a avut loc în 1988 la Lucerna, iar cel de la Metropolitan Opera, în 1992, când l-a înlocuit pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor. Au urmat debuturile la Scala, în 1993, la centenarul operei Falstaff de Verdi.

Cântă frecvent în cele mai mari teatre de operă din lume: Teatro Colón de Buenos Aires, London Royal Opera House, Teatro Alla Scala din Milano, Metropolitan Opera New York, Teatro Real de Madrid, Opéra National de Paris, San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, Arena di Verona și multe altele.

Are şi o amplă carieră de muzician de concert, cu un repertoriu extins, de la cântecele clasice italiene, la lied german şi melodii de compozitori francezi, mexicani şi spanioli din secolele 19 şi 20.

LEONTINA VĂDUVA, Soprană – Elveția/România

După studii la Conservatorul din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu, soprana Leontina Văduva a debutat pe plan internațional în 1986 la Teatrul Capitole din Toulouse în Manon de Jules Massenet. Rolul, devenit una dintre cele mai dragi cărți de vizită, a purtat-o spre debutul londonez de la Royal Opera House Covent Garden, etapă care i-a adus prestigiosul premiu Lawrence Olivier (1988).

Stabilită în Franța, țară care a adoptat-o de la bun început, și care i-a acordat în 1999 titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar câțiva ani mai târziu, pe cel de Officier des Arts et des Lettres, Leontina Văduva a devenit rapid una dintre cele mai bune ambasadoare ale repertoriului francez interpretând magistral rolurile Micaëla, Antonia, Julieta și Mireille pe cele mai importante scene ale lumii. Rolul debuturilor în Statele Unite ale Americii (San Francisco, 1996, Metropolitan Opera, New York, 2000) a fost Mimi din Boema lui Puccini. Printre dirijorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără James Conlon, Sir Colin Davis, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Antonio Pappano, Michel Plasson și Carlo Rizzi.

DAVID CRESCENZI

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi a studiat muzica la Conservatorul din Pesaro, specializându-se la clasele de dirijat de orchestră, pian, muzică corală şi dirijat coral. Timp de mai mulţi ani a fost asistent şi colaborator al lui Alessio Vlad şi a frecventat între anii 1993 şi 1996, la Milano, cursurile de perfecţionare După-amieze muzicale, susținute de Gustav Kuhn. S-a consacrat mai întâi ca pianist acompaniator şi maestru locţiitor în diferite teatre și festivaluri lirice, atât în Italia cât şi în străinătate, activând ulterior ca dirijor de orchestră şi maestru de cor.

Printre realizările sale cele mai semnificative amintim colaborarea cu Opera din Cairo, în calitate de dirijor invitat, între anii 1998 și 2003. În perioada 1999 - 2001 a fost maestru de cor la Teatrul Carlo Felice din Genova iar în stagiunea 2004 - 2005 a fost locţiitorul directorului muzical de la Teatrul San Carlo din Napoli.

A colaborat cu Opera Naţională Română Timişoara, cu Opera Naţională din Bucureşti, cu Opera Naţională Română din Iaşi, din anul 2008 fiind dirijor oaspete iar din 2017, director artistic al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. În perioada 2014 - 2020 a fost director artistic și dirijor permanent al Operei din Cairo. Din 2018 a fost dirijor invitat permanent la Deutches Oper am Rhein din Düsseldorf iar din 2021 a devenit dirijor permanent la Opera Națională Română din Iași.

În afara repertoriului liric, dirijorul s-a afirmat și în cel vocal-simfonic și simfonic, la pupitrul unor ansambluri de prestigiu din Italia, România, și nu numai.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹