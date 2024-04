Galeria Anca Poterașu și Galeria Ivan, la New York cu sprijinul Institutului Cultural Român

Cele două galerii vor prezenta lucrări ale artiștilor Iulian Bisericaru, Megan Dominescu și Simona Runcan.

ICR New York a sprijinit și sprijină, programatic, participarea galeriilor românești de prestigiu, și a artiștilor pe care acestea îi reprezintă, la cele mai importante târguri de artă din Statele Unite.

Galeria Anca Poterașu va fi prezentă la cea de-a 10-a ediție a târgului de artă contemporană “NADA” New York, unul dintre cele mai renumite evenimente dedicate artelor vizuale pe plan mondial, care se desfășoară în perioada 2-5 mai 2024, în metropola nord-americană. După o prezență de succes la “NADA” Miami 2023, Galeria Anca Poterașu revine în S.U.A. cu un proiect curatorial dinamic, care pune în valoare vocile unice ale artiștilor români Iulian Bisericaru și Megan Dominescu. Anul acesta, “NADA” New York 2024 prezintă o selecție de 92 de galerii, spații de artă și organizații non-profit din 15 țări și 31 de orașe, printre care Atena, București, Ghent, Montreal, New York, Portland, Varșovia și Seul.

Galeria Ivan participă pentru a patra oară la târgul internațional de artă “Independent” New York, cel mai experimental târg de artă contemporană din metropola americană, desfășurat în perioada 9-12 mai 2024, după ce s-a remarcat prin prezența sa constantă la Frieze New York și, mai apoi, la Armory Show New York. Pentru ediția 2022 a Independent New York, Galeria Ivan și Galeria ucrainiană Voloshyn vor prezenta în colaborare două pictorițe contemporane din generații diferite: tânăra artistă ucraineană Sana Shahmuradova-Tanska și regretata artistă vizuală româncă Simona Runcan (1942-2007). Simona Runcan este cunoscută pentru arta sa neo-avangardistă, marginalizată sub comunism, redescoperită postum abia începând cu anul 2016. Ediția din 2024 a târgului “Independent” marchează cea de-a 15-a aniversare a acestuia și va prezenta 77 de galerii internaționale, Galeria Ivan fiind singura galerie de artă contemporană românească care participă la ediția din acest an.

Artistul vizual Iulian Bisericaru trăiește și lucrează în Sibiu. A absolvit secția de pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și și-a dezvoltat teza de doctorat în jurul relației dintre arhitectură și pictură, cu o privire critică asupra ideologiei ecologice. Lucrările lui Iulian Bisericaru oferă o perspectivă cumva neglijată sau ascunsă asupra unor aspecte ale societății contemporane, pe care ochiul uman le evită intenționat.

Artista vizuală Megan Dominescu, născută în Olanda din păinți români și mai apoi crescută în Washington, D.C., trăiește și lucrează în București. A absolvit Facultatea de Pictură din cadrul Universității Naționale de Arte din București. Megan este membră a colectivului de artiști MOXA20 și director executiv al companiei de modă canină Good Boy Security.

Simona Runcan a absolvit secția de Arte Grafice a Institutului de Arte Plastice din București în 1966. Deși a expus în expoziții personale și de grup naționale și internaționale, practica sa a rămas în general puțin cunoscută sau recunoscută, mai ales în străinătate. După ce s-a stins din viață prematur în 2007, lucrările sale nu au mai fost expuse până în 2016, când familia sa împreună cu un grup de tineri istorici de artă au organizat o amplă retrospectivă la Centrul Cultural Mogoșoaia de lângă București, urmată de o primă expoziție personală la Galeria Ivan în 2016, cu seria de lucrări de debut, “The Presence of Objects”, desene și gravuri pe hârtie din perioada 1969-1972. A urmat o a doua expoziție personală la Galeria Ivan în 2018, în care au fost prezentate picturi din ultima parte a carierei sale, “Silent Cohabitations”. În perioada 2019-2020 lucrările sale au fost incluse în expoziții curatoriate de Salonul de proiecte din București, Spike Berlin și Cultuurcentrum Strombeek, Belgia (parte a Festivalului Europalia Arts România). Din 2021, Simona Runcan se află în programul galeriei Standard din Oslo, unde până acum lucrările sale au fost prezentate în expoziția personală “Silent Cohabitations” (2021) și în expozițiile de grup “Therein / Thereof / Thereto” (2021) și “Ir, Ir, Ir” (2023).

