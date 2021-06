Iconic Jarmusch, Cohen, Linkater - open air la AIFF.5 Proiecții între 23 și 27 iunie la Cinema Muzeul Țăranului și Food Hood

La cea de-a 5-a ediție, American Independent Film Festival oferă din nou spectatorilor ocazia să vadă film indie nord-american pe marele ecran, cu a sa „putere brută, viscerală, o forță care depășește în intensitate blockbustere, studiouri, strategii, bugete, o forță a majorității filtrată prin talentul unor noi generații de cineaști care reinventează cinemaul, îl adaptează nevoilor lor, a vocii lor creatoare și, în felul acesta schimbă, puțin câte puțin, felul în care noi toți facem film” afirma regizorul Gus Van Sant într-o discuție cu criticul de film Todd McCarthy.

Între 23 și 27 iunie la Cinema Muzeul Țăranului Român și, open air, la Food Hood, intrăm pe teritoriul neconvenționalului cu o selecție de filme ce au impresionat deopotrivă critica și publicul în festivalurile importante ale lumii.



Printre ele, în premieră națională, The Nest | Cuibul, un „studiu extrem de nuanțat al psihologiei jocurilor conjugale ce persistă mult după genericul de final” (The Hollywood Reporter) cu Jude Law „într-una dintre cele mai bune performanțe ale sale” (The Guardian).



Aclamat la Sundance unde a fost prezentat în premieră mondială în Selecția Oficială, filmul surprinde relocarea unui cuplu ce își abandonează liniștitul cămin din suburbiile americane pentru a începe o nouă viață în Marea Britanie. Un antreprenor ambițios (Jude Law) își aduce soția americană (Carrie Coon) și copiii în țara sa de origine, pentru a explora noi oportunități de afaceri, însă noua lor viață amenință să le destrame familia.

Regizorul filmului este Sean Durkin, devenit faimos pentru debutul său, thrillerul Martha Marcy May Marlene, ce a adunat peste 30 de premii și peste 100 de nominalizări și a fost catalogat de critica de film ca fiind unul din cele mai bune din istoria recentă, „o realizare uimitoare”după cum scria The New Yorker.

Spectatorii AIFF.5 vor putea vedea în premieră absolută în România și Falling | Alienare - debutul în regie al starului american Viggo Mortensen, cunoscut în întreaga lume pentru rolul său din trilogia Stăpânul Inelelor și premiat în nenumărate rânduri pentru cele din A Dangerous Method, Eastern Promises, sau pentru cel din „minunatul și înduioșătorul Captain Fantastic” (Variety).

„Un prim efort îndrăzneț în spatele camerei pentru Viggo Mortensen, distilând elegant adevăruri dureroase pentru oricine a avut vreodată o relație complicată cu un părinte” (Empire), Falling aduce pe ecrane povestea a două generaţii ce nu pot exista una fără alta: tată și fiu, trecut și prezent, răni deschise și moduri diferite de a vedea viața.



„Filmul este un debut regizoral remarcabil ce abordează adiacent și o interesantă cercetare a diferențelor gândirii politice din America printr-un conflict simbolic tată-fiu” (The New York Times). Viggo interpretează rolul lui John, care locuiește cu partenerul său Eric și fiica lor adoptivă în sudul Californiei. Atunci când bătrânul său tată Willis (Lance Henriksen) vine în Los Angeles, cele două lumi diferite ale acestora se întrepătrund. Între conflict și acceptare, cu situaţii amuzante sau crunte, viețile lor nu mai pot continua în același ritm. Falling, la fel ca The Nest sunt distribuite în România de Bad Unicorn.

Ediția de anul acesta a festivalului vine și cu secțiunea «ICONIC DEBUTS» în care cinefilii vor avea ocazia să vadă sau să revadă primele filme ale unor regizori americani consacrați precum Jim Jarmusch, Richard Linklater sau frații Joel și Ethan Coen.

Jim Jarmusch este unul dintre cei mai importanți susținători și, între timp, exponenți al cinemaului independent. Încă din 1980 a regizat filme precum Down by Law (1986), Dead Man (1995), Coffee and Cigarettes (2003), sau mai recentele Only Lovers Left Alive (2013), Paterson (2016) sau The Dead Don't Die (2019), toate titluri de referință în cinematografia mondială, premiate în festivalurile din întreaga lume.



Stranger than Paradise | Mai străin decât paradisul, a fost premiat cu Caméra d'or pentru Cel mai bun debut la Cannes în 1984 și este o comedie absurdă, tragi-comică despre un toxicoman newyorkez excentric care primește o vizită surprinzătoare și cam nedorită din partea unui verișor ungur. De la indiferență și chiar ostilitate, o puternică afecțiune se dezvoltă între cei doi ciudați. În film îl veți putea recunoaște pe cunoscutul muzician, John Lurie, care avea să mai colaboreze cu Jarmusch și pentru Down by Law.

Apreciat pentru filmele sale care au o stilistică distinctă și o structură narativă lejeră, Richard Linklater este cunoscut deopotrivă pentru comediile sale Slacker (1990), Dazed and Confused (1993), trilogia Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) și Before Midnight (2013) precum și Boyhood (2014), pe care l-a filmat timp de 12 ani cu aceiași actori.

Slacker, debutul său din 1990 documentează o zi din viața orașului Austin, Texas, prin obiectivul camerei care călătorește din loc în loc și oferă o privire asupra celor prea educați, inadaptaților sociali, marginalilor și excentricilor. Filmul al cărui regizor apare și în film, a fost nominalizat pentru Marele premiu al juriului la Festivalul de Film Sundance în 1991 și a fost selectat în 2012 pentru a fi conservat la United States National Film Registry „datorită importanței sale culturale, istorice și estetice”.

Cunoscuți în întreaga lume drept Frații Coen, Joel și Ethan Coen abordează mai multe genuri și stiluri cinematografice pe care le recompun sau le parodizează frecvent. Cele mai apreciate lucrări ale lor includ: Raising Arizona (1987), Miller's Crossing (1990), Fargo (1996), The Big Lebowski (1998), O Brother, Where are thou? (2000), No Country for Old Men (2007), Burn After Reading (2008), A Serious Man (2009) sau Inside Llewyn Davis (2013).



Blood Simple | Sânge pentru sânge marchează debutul cinematografic al fraților Coen. Considerat un tribut adus genului noir, filmul o are în distribuție pe Frances McDormand, recent premiată cu Oscar pentru rolul său din Nomadland și spune povestea lui Marty, un proprietar al unui bar care angajează un detectiv ca să-i ucidă soția care îl înșela cu Ray, un bărbat mult mai tânăr ca el. Însă detectivul dă planul peste cap, ca să-l ajusteze mai bine propriului interes, și totul o ia razna. False ipoteze, vinovăție, teamă, totul se transformă într-o încercare disperată de a ascunde dovezile și conduce spre un dezdonământ pe cât de neașteptat, pe atât de ironic.