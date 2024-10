În FNT 2024, spectacole-lectură cu piese noi din România și străinătate

Regia este semnată de regizoare și regizori tineri, sub îndrumarea creatorului Bobi Pricop. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Spectacolele vor fi urmate de discuții cu publicul, alături de echipă și un invitat special.

„Modulul Spectacole-lectură din cadrul ediției de anul acesta continuă linia începută acum doi ani – de a prezenta în premieră publicului noi traduceri din dramaturgia contemporană europeană. Lecturile propuse sunt texte care ridică problematici provocatoare pentru societățile din care provin, lansând teme de discuție importante și pentru peisajul autohton. O miză importantă este că acest modul nu doar aduce în fața spectactorilor piese noi, ci și oferă o platformă noii generații de regizoare și regizori: Mara Oprea, Tania Drăghici, Alexandru Ianăși și George Zamfir, alături de tânărul scenograf Alberto Ursache. Programul este completat de o lectură din Berthold Brecht, regizată de David Schwartz, eveniment care marchează lansarea traducerilor în limba română.” (Bobi Pricop)

Modul Spectacole-lectură se va desfășura cinci zile la rând, în perioada 21–25 octombrie, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media, de la ora 16:00.

Astfel, modulul propune publicului, în data de 21 octombrie, „5 piese scurte”, texte scrise de Alex Gorghe, Iulia Enkelana, Sever Bârzan, Teodora Savu și Alma Andreescu. Regia o semnează Mara Oprea, iar scenografia Alberto Ursache. Distribuția o alcătuiesc Maruca Băiașu, Silvana Negruțiu, Mihaela Velicu, Florin Aioane, Lucian Iftime. Producător este Festivalul Național de Teatru, 2024. Spectacolul durează două ore și este recomandat publicului 15+.

Cele cinci piese scurte – „of of” de Alex Gorghe; „A wo-man” de Iulia Enkelana; „Ultimul drum” de Sever Bârzan; „Ai voie să urli” de Teodora Savu și „Replace me” de Alma Andreescu – sunt câștigătoarele concursului de dramaturgie românească din cadrul FNT34, organizat în vara acestui an și selecționate de un juriu format din Alexandra Felseghi, Elena Vlădăreanu și Csaba Székely.

Următorul spectacol va avea loc în data de 22 octombrie – „Simulare de Dumnezeu” de Emre Akal din Germania (traducerea Ciprian Marinescu), în regia lui Alex Ianăși și scenografia Alberto Ursache. Distribuția: Nicholas Bohor, Alexandra Catrina, Luca Fumuru, Robert Herea, Larisa Oasenegre, Georgiana Tițoiu. Producător: Festivalul Național de Teatru, 2024, co-producător: Goethe Institut. Durează o oră și 30 de minute, vârsta recomandată: 15+.

Cel de-al treilea titlu, „Supernormali/Supernormales”, este propus publicului pe data de 23 octombrie. Piesa scrisă de Esther F. Carrodeguas din Spania a fost tradusă de Alina Cantacuzino. Din distribuție fac parte actorii Ada Galeș, Cezar Antal, Cosmina Stratan, Bianca Marinescu, Dragoș Stoica, Miruna Vatamanu. Regia o semnează Tania Drăghici și Bobi Pricop, scenografia – Alberto Ursache. Producător: Festivalul Național de Teatru, 2024, co-producător: Institutul Cervantes. Durează o oră și 30 de minute, vârsta recomandată fiind de 18+.

În data de 24 octombrie este programat spectacolul-lectură, regizat de George Zamfir, „Tristețea și bucuria în viața girafelor”, după „Girafa” de Tiago Rodrigues (Portugalia). Distribuția: Mălina Andreescu, David Drugaru, Mihai Trăsnea, Tudor Bojin. Scenografia: Alberto Ursache. Producător: Festivalul Național de Teatru, 2024. Durata: o oră și 30 de minute. Vârsta recomandată: 15+.

Ultimul spectacol al modului se intitulează „Contradicțiile sunt speranța noastră!”, care va avea loc în data de 25 octombrie. Textul aparține lui Bertolt Brecht (traducerea: Lorin Ghiman), în regia lui David Schwartz. Distribuția: Adriana Butoi, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu. Producător: Editura TACT și Platforma de Teatru Politic, în parteneriat cu Goethe-Institut și Festivalul Național de Teatru, 2024. Durata: o oră și 20 de minute. Vârsta recomandată: 14+

Detalii despre texte și autori le găsiți pe site-ul FNT – 2024: https://fnt.ro/2024/

