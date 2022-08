Începe cea de-a doua ediție a ABIFF – Animation Bucharest Internaţional Film Festival Proiecții de filme în premieră în România, speciale și simultane în 15 orașe din țară, pentru cei mari și cei mici deopotrivă

"Călătorie în ȚaraTa" spune povestea lui Riki, un băiat de zece ani, care se aventurează într-o mare călătorie, în două lumi diferite: "ȚaraTa" este o lume fantastică, un loc unde totul este posibil și unde visele și ideile trăznite devin realitate, dar și un loc de bătălii crâncene. Cealaltă lume este lumea reală a lui Riki - rece, cenușie și învăluită în probleme familiale dificile. Timpul va arăta însă că toate problemele pot fi rezolvate dacă alegem calea cea bună.

Filmul a fost prezentat în deschiderea celei de-a 62-a ediții a Festivalului de Film de Animație pentru copii și publicul tânăr de la Zlin, apoi la Zurich Film Fest, Warsaw International Film Festival și Sarajevo Film Festival.

Sâmbătă, 27 august, iubitorii filmului de animație se pot delecta cu filmele incluse în competiția internațională de scurtmetraje ABIFF 2022, precum și cu două producții ucrainene recente, care vorbesc despre loialitate, curaj și prietenie. Aceste filme se pot viziona în 15 cinematografe din țară simultan: București (Cinema Muzeul Țăranului, Cinema City AFI Cotroceni), Pitești (Cinema Trivale), Sinaia (Cinema Carpați), Cluj Napoca (Cinema City Iulius Mall), Timișoara (Cinema City Iulius Mall), Brașov (Cinema City AFI), Arad (Cinema City), Bacău (Cinema City), Brăila (Cinema City), Constanța (Cinema City Park), Galați (Cinema City), Ploiești (Cinema City Shopping Center), Târgu Mureș (Cinema City), Suceava (Cinema City).

Debutul în lungmetraj al regizorului ucrainean Anatoliy Lavrenishyn - "Viktor Robot" (sâmbătă, 27 august, ora 15:00) vorbește cu multă candoare dar și umor despre prietenie. Viitorul îndepărtat. Steaua artificială care ar trebui să furnizeze energie planetei din jurul ei nu funcționează. Singurul care o poate repara este bunicul micuței Vicky, creatorul acesteia. Cu toate acestea, el dispare în mod misterios. Fetița împreună cu asistentul ei - un mic robot Victor - pleacă în căutarea lui. Producția acestei animații a durat mai mult de 3 ani, iar la film au lucrat aproape 200 de profesioniști. Filmul a fost recompensat cu următoarele premii: Odesa International Film Festival 2020 - Audience Award of the National Competition, Ukrainian Film Critics Awards Kinokolo 2020 - Best Animated Film, Children KinoFest 2021 - Official Selection, Ukrainian Film Academy Awards 2021 - Best Song.

Filmul "Viktor Robot" va avea o proiecție specială din partea ABIFF Animation Bucharest International Festival în cadrul Focusului dedicat Ucrainei la Buzău International Arts Festival - sâmbătă, 27 august, de la ora 18:30, în Parcul Crâng, zona Obelisc în Buzău.

Comedia "Gulliver se întoarce", bazat pe o idee originală a lui Volodimir Zelenski și realizat de echipa care a creat Zootopia, Moana și Toy Story 6, se vede în premieră în România sâmbătă, 27 august de la ora 17:00. Legendarul Gulliver se întoarce în Regatul Lilliput, dar nu mai este gigantul de care poporul își amintește. Filmul a avut premiera mondială la Shanghai International Film Festival în 2021.

Competiția internațională de scurtmetraje de animație ABIFF 2022 conține 11 filme din 10 țări, care concurează pentru trei premii: Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj în valoare de 1000 EUR, Premiul pentru Cel mai bun regizor în valoare de 600 EUR și Premiul pentru cel mai bun film tematic în valoare de 600 EUR, festivalul ABIFF concetrându-și atenția pe tema relației dintre minorități și majoritate și cum această tema se poate translata artistic.

Scurtmetrajele se pot vedea în toate cinematografele partenere, proiecția de la Cinema Muzeul Țăranului fiind precedată și de o prezentare a filmelor de animație ucraineană, susținută de Mirona Radu, director artistic al ABIFF.

Juriul competiției de scurtmetraje este format din Radu Nicolae (România), Mariia Makarova (Poland) și Vivek Kalyan (India).

Radu Nicolae - regizor, producător și scenarist, creative director pentru agenții de publicitate (nominalizare la Festivalul de la Portoroz în cadrul secțiunii de Packaging). Scurtmetrajul său de animație “Miriam”, lansat în 2021, a fost selectat în 50 de festivaluri și a obținut 10 premii pentru Cel mai bun film de animație.

Mariia Makarova - scenarist și producător. A studiat la Școala de Film Krzysztof Kieślowski (Katowice, Polonia). Organizator al festivalului de filme poloneze "Vistula" din Kazan (Tatarstan).

Vivek Kalyan - animator și producător. A fost implicat în producția a sute de filme de scurt metraj dar și de lungmetraj precum Garfield: The Movie.

Gala de închidere a festivalului are loc duminică, 28 august, ora 19:30 la Cinema Muzeul Țăranului prin anunțul câștigătorilor competiției de scurtmetraje de animație ABIFF 2022 și prin proiecția în premieră în România a filmului recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul Filmului de Animație de la Annecy din 2022 - "Interzis câinilor și italienilor", regia Alain Ughetto.

Începutul secolului al XX-lea - Ughettera, Nordul Italiei, Familia Ughetto. Viața în regiune a devenit foarte dificilă iar familia Ughetto visează la o viață mai bună în străinătate. Legenda spune că Luigi Ughetto a traversat Alpii începând o nouă viață în Franța, schimbând astfel destinul iubitei sale familii pentru totdeauna. Nepotul său călătorește înapoi în timp, revăzându-și întreaga istorie. Filmul este conceput ca un dialog fictiv cu Cesira, cea care a fost bunica regizorului, pe care acesta o întreabă tot ce ar fi vrut să știe. O mărturie a experiențelor trăite de aceste generații de imigranți italieni și un omagiu adus curajului. Cu poezie, filmul dăruiește acestei povești personale o dimensiune universală.

