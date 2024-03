Începutul de primăvară aduce o reprezentație a spectacolului „Despre noi”, în regia lui Beatrice Rancea, la Teatrul de Balet din Sibiu

Reprezentația se va desfășura la Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu”.

Spectacolul are la bază un text scris de Alice Năstase Buciuta, iar scenografia este realizată de Viorica Petrovici și Ionut Racoreanu (asistent scenografie).

„Despre noi/ About us” este un spectacol despre multiculturalitate, despre prietenie și echipă, despre acceptarea diferențelor culturale, dar și despre destinul artiștilor și, extrapolând, despre destinul tinerilor, care își părăsesc țările natale și familiile pentru a-și urma pasiunile.

„Venim de pretutindeni și plecăm nu știm unde, iar acest fapt este valabil pentru noi toți, nu doar pentru balerinii din spectacol sau pentru ceilalți din această companie. Ideea spectacolului a pornit de la datele pe care le-am găsit aici în companie și de la povestea fiecărui dansator. Toți sunt veniți la Sibiu, exact ca și în spectacol, din toate colțurile lumii și au ajuns aici, vor sta o perioadă aici și după aceea se vor despărți, vor pleca spre noi provocări. Este și un fapt concret și o metaforă a vieții și a destinelor noastre într-un fel. Venim într-un spațiu, cum este de exemplu decorul nostru, venim cu un bagaj, în care ne-am luat cele mai dragi lucruri cu noi și după o experiență a unui loc, a unor întâlniri, plecăm fiecare unde ne duce destinul mai departe. Pe această structură, am gândit spectacolul. Fiecare dintre ei se prezintă, fiecare are o poveste unică, are amintiri în spatele venirii în acest spațiu și pleacă cu un gând și cu o nouă experiență acumulată. Temele muzicale sunt reprezentative pentru țările și culturile din care vin. Câteva dintre ele au fost chiar propuse de ei. Sunt multe straturi de informație, la mai multe niveluri pentru spectator: de suflet, de minte, de inimă. Mi-am dorit ca spectacolul să transmită multă emoție, care venită fiind din sufletele interpreților este cu atât mai specială. Este un spectacol în care interpreții trăiesc propriile lor sentimente, spre deosebire de alte montări, unde fiecare artist interpretează un rol, un personaj. Aici vorbim despre ei, despre noi. Mă bucur nespus că, la invitația directorului Ovidiu Dragoman, s-au alăturat distribuției actorii Naționalului bucureștean Iuliana Moise și Claudiu Bleonț, care vor aduce o energie cu totul unică acestei montări.” Beatrice Rancea, regizoare.