INFINITUM – spectacol complex în care muzica simfonică se combină perfect armonios cu dansul și new media

INFINITUM, evenimentul ce reunește peste 85 de artiști aclamați pe marile scene internaționale, acrobați, dansatori și artiști vizuali, pe 1 septembrie, la Romexpo, și-a extins programul cu patru piese deosebite.

A mai rămas o săptămână până la extraordinarul eveniment INFINITUM iar programul este îmbogățit cu patru piese atent studiate și îndelung exersate. Cele patru compoziții nou introduse în programul INFINITUM întregesc conceptul evenimentului și oferă spectatorilor o experiență extraordinară.

Pianista Edit Maria Fazakas, Orchestra Simfonică București și dirijorul Tiberiu Soare vor urca pe scena ce reunește mai multe arte într-un spectacol unic în Romania:

muzică, jocuri de lumini, dans, acrobație și videografie pe ecrane gigant. Astfel, povestea Universului este spusă prin intermediul muzicii și luminilor. O poveste care te va marca. O călătorie magică.

INFINITUM este un spectacol complet în care muzica se combină perfect armonios cu dansul și new media. Regizoarea și coregrafa Andreea Tănăsescu și Valentin Chincișan, artist vizual, creatorul proiecțiilor și artelor vizuale vor face din acest concept, o experiență de neuitat.

”Ne-am dorit foarte mult să introducem și piese contemporane în Infinitum și mă bucur nespus că am reușit și că vom avea 4 piese compuse de John Williams. Aceste piese sunt prezente pe coloana sonoră de la Războiul Stelelor și sunt convins că vor aduce o și mai mare bogăție actului cultural. Avem Strauss, avem Stravinsky, Khachaturian, John Williams și desigur, Serghei Rachmaninov. Totodată, avem și un pian excepțional pe care voi interpreta Concertul pentru pian nr. 3 de Rachmaninov, și anume un Bösendorfer Concert Grand 280VC. Mai este o săptămână până la spectacol și toată lumea implicată depune o muncă titanică pentru a crea o experiență pentru toți cei care vor fi prezenți. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care și-au achiziționat bilete și au încredere într-un concept nou, precum și partenerilor noștri și Ministerului Culturii pentru susținerea proiectului Infinitum”, a declarat Edit Maria Fazakas.

”Spectacolul pe care îl pregătim pentru 1 noiembrie 2021 spune povestea universului din haos, crearea omului și apoi, din păcate, distrugerea lumii omului. Ne dorim să aducem un mesaj frumos, un mesaj de pace, un mesaj de iubire pentru toți oamenii care vor fi acolo. Proiectul implică un grup de dansatori tineri, foarte buni, unii dintre ei soliști ai Operei Naționale, studenți – viitori mari balerini. Și desigur, proiectul implică și acrobați. Vă invităm să fiți alături de noi pe 1 septembrie la Romexpo”, a declarat Andreea Tănăsescu.



Programul integral al evenimentului:

Part I: A Look Back and Around in Spacetime

R.Strauss, ALSO SPRACH ZARATHUSTRA!

Holst, THE PLANETS

Wagner, RIDE OF THE VALKYRIES

Stravinsky, THE FIREBIRD (ORIGINAL VERSION), Khorovod

Stravinsky, THE FIREBIRD (ORIGINAL VERSION), Infernal Dance

Khachaturian, SPARTACUS, Adagio of Spartacus and Phrygia

Stravinsky, THE FIREBIRD (ORIGINAL VERSION), Finale

John Williams ,,PARADE OF THE EWOKS”-

John Williams, LUKE and LEILA

John Williams- THE FOREST BATTLE

John Williams CANTINA BAND



Part II: Rachmaninoff’s Piano Concerto no. 3

The Washington Post a descris acest moment ca fiind: “Poate cea mai dificilă piesă scrisă vreodată pentru pian, cel de-al treilea concert pentru pian al lui Rachmaninoff înseamnă 40 de minute de nebunie, de răsucit degetele.”