Inger Johansson, distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural‟ cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României în Suedia

Distincția a fost acordată, în cadrul unei ceremonii, care a avut loc, în seara de 27 noiembrie, în deschiderea concertului dedicat sărbătorii Zilei Naționale a Românei în Suedia. Ordinul „Meritul Cultural‟, în grad de „Ofițer‟, a fost înmânat doamnei Inger Kristina Johansson de E.S. domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Regatul Suediei, „în semn de apreciere pentru dăruirea și talentul cu care a realizat traducerea în limba suedeză a unui important număr de opere literare românești, contribuind pe această cale la promovarea culturi române în Regatul Suediei‟.

Prin traducerile și articolele sale, Inger Kristina Johansson a contribuit de-a lungul timpului la îmbunătăţirea fondului de traduceri literare din limba română în limba suedeză și la promovarea culturii române în Suedia, familiarizând cititorii suedezi cu literatura română. „Prin munca sa asiduă de traducere, doamna Inger Kristina Johansson a desfiinţat graniţe şi a creat locuri de întâlnire, făcând posibilă comunicarea între valorile culturale româneşti şi cele suedeze, construind astfel o punte culturală între cele două ţări. Prin această decorație conferită de președintele României, ca urmare a unei propuneri din partea Ambasadei României în Regatul Suediei și a Institutului Cultural Român din Stockholm, dorim să ne arătăm respectul și aprecierea față de munca intensă, constantă şi stăruitoare a doamnei Inger Kristina Johansson, care a contribuit în mod esențial la aducerea în atenţia presei şi a cititorilor suedezi a unor nume mari din literatura română contemporană, sporind vizibilitatea culturii române în Suedia‟, a declarat domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Regatul Suediei .

Inger Johansson a afirmat că „România reprezintă destinul său‟, nu traducătoarea alegând limba română, ci limba română alegând-o pe ea, cu peste cinci decenii în urmă, când a început să tălmăcească creațiile unor scriitori români. În ajunul Zilei Naționale a României, am avut deosebita onoare de a primi Medalia Republicii pentru Meritul Cultural. Doresc să-mi exprim cele mai calde mulțumiri. Sunt emoționată și recunoscătoare pentru această distincție, care a adăugat o nouă dimensiune vieții mele și o va lumina pentru totdeauna. Port de mult pe inimă o strălucitoare medalie românească – spiritul românesc! Am avut privilegiul să studiez sub îndrumarea celor mai faimoși profesori din țara noastră, și am cunoscut și tradus unii dintre cei mai străluciți scriitori din literatura română‟, a punctat Inger Johansson, la decernarea premiului.

Inger Johansson a tradus numeroase volume din limba română, dintre care se disting nouă dintre cele mai importante opere ale lui Mircea Cărtărescu, publicate în Suedia la prestigioasa editură Albert Bonniers (Melancolia, Solenoid, Trilogia Orbitor, Nostalgia, Travesti, Jurnal şi Levantul). Doamna Inger Kristina Johansson a tradus și alte opere semnate de nume importante ale literaturii române, printre care Gabriela Melinescu (romanele acesteia, două jurnale și poezii), Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Paul Celan, Max Blecher, Mihail Sebastian, Norman Manea, Gianina Cărbunariu, Horia Lovinescu, Varujan Vosganian.

Listă cărți traduse de Inger Johansson în limba suedeză:

Mihail Sebastian, I tvåtusen år (De două mii de ani), Nilsson Förlag 2023

Mircea Cărtărescu, Melancolia (Melancolia), Albert Bonniers 2023

Mircea Cărtărescu, Nostalgia (Nostalgia), nouă ediție, Albert Bonniers 2023

Max Blecher, Upplyst gryt (Vizuina iluminată), Bokförlaget H:ström Text & Kultur 2021

Mihail Sebastian, Dagbok 1935–1944 (Jurnal 1935–1944), Bokförlaget H:ström Text & Kultur 2019

Mircea Cărtărescu, Solenoid (Solenoid), Albert Bonniers 2019

Mircea Cărtărescu, Levanten (Levantul), Albert Bonniers 2015

Norman Manea, Oktober, klockan åtta (Octombrie, ora opt), 2244 2015

Honorina Chitic, Honorina, Trots allt och likväl, (Fără tihnă) Smockadoll 2015

Gianina Cărbunariu, Tigern från Sibiu, (Tigrul sibian) dramă 2014

Mircea Cărtărescu, Travesti (Travesti), Bonnier/Panache 2013

Ioana Nicolae, Himlen i magen (Cerul din burtă), 10-tal 2013

Varujan Vosganian, Viskningarnas bok (Cartea șoaptelor), 2244 2013

Gabriela Melinescu, På guldfiskens rygg: dikter (”Poezii”), ellerströms 2013

Honorina Chitic, PS Läs mellan raderna (PS Citește printre rânduri), Smockadoll 2012

Mircea Cărtărescu, Dagbok 1993–2004 (Jurnal), Bonnier/Panache 2011

Max Blecher, Händelser i den omedelbara overkligheten (Întâmplări din irealitatea imediată),

Honorina Chitic, Som om vi aldrig, (Parcă niciodată), Smockadoll 2009

Mircea Cărtărescu, Orbitor. Höger vinge, (Aripa dreaptă), Bonnier/Panache 2008

Nichita Stănescu, Ljusets böjning (Îndoirea luminii) cu Gabriela Melinescu, Ellerströms 2008

Honorina Chitic, Egentligen ensam, (Mai degrabă singură), Gondolin 2006

Mircea Cărtărescu, Orbitor. Kroppen, (Corpul) Bonnier/Panache 2006

Mircea Cărtărescu, Orbitor. Vänster vinge, (Aripa stângă), Bonnier/Panache 2004

Paul Celan, De rumänska dikterna, (”Romanian Poems”), Modernista 2004

Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Bonnier/Panache 2002

Horia Lovinescu, Kain och Abel (Cain şi Abel), dramă 1987

Gabriela Melinescu, Trollkarlen från Gallipoli (Magicianul din Gallipoli), Coeckelberghs 1986

Gabriela Melinescu, En solitär egoists dagbok (Jurnal unui egoist solitar), Coeckelberghs 1982

Gabriela Melinescu, Vargarnas himlafärd (Urcarea lupilor), Coeckelberghs 1981

Gabriela Melinescu, Tålamodets barn (Copii răbdării), Coeckelberghs 1979

Gabriela Melinescu, Lögnens fader (Tatăl minciunii), Coeckelberghs 1977