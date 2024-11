Institutul Cultural Român de la New York co-organizează, în această perioadă, festivalurile de film românesc în Washington, Phoenix și Minneapolis

Totodată, Institutul a oferit, în ultimii ani, sprijin managerial și financiar și festivalurilor românești de la Seattle și San Francisco. Acestor parteneriate de lungă durată, se mai adaugă colaborarea cu marile festivaluri de film din S.U.A. și Canada, prin intermediul cărora mai multe filme românești recente ai ajuns la cinefilii nord-americani.

La începutul lunii noiembrie, ICR New York colaborează cu Ambasada României la Washungton și câteva dintre cele mai active organizații româno-americane pentru a aduce în fața publicului american cele mai bune producții românești ale ultimelor luni, apreciate atât pe plan național, cât și internațional, care reflectă forța creativității cinematografice românești.

Festivalul de Film Românesc din Washington, D.C., ediția a V-a

Festivalul, organizat împreună cu Ambasada României în Statele Unite, va avea loc între 7 și 10 noiembrie 2024 și va fi găzduit de cunoscutul cinematograf american Landmark’s E Street Cinema. Sub titlul “New Romanian Perspectives”, evenimentul propune 6 filme românești de excepție, lansate anul acesta sau anul trecut, la proiecții participând invitați, actori și regizori din România, care vor răspunde întrebărilor publicului, în cadrul unor discuții moderate de criticul de film Mihai Fulger, curatorul festivalului. Festivalul se va deschide joi, 7 noiembrie 2024, cu filmul premiat Unde merg elefanții, regizat de Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga, și se va închide cu Trei kilometri până la capătul lumii, regizat de Emanuel Pârvu, propunerea României pentru Premiile Oscar 2025, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional”, proiecție care va avea loc în prezența regizorului. Festivalul de Film Românesc din Washington mai propune alte patru filme cu impact puternic la public: Săptămâna mare (r. Andrei Cohn, 2024), Warboy (r. Marian Crișan, 2023), Horia (r. Ana-Maria Comănescu, 2023 ) și TWST: Things We Said Today (r. Andrei Ujică, 2024).

Festivalul de Film Românesc de la Minneapolis, ediția a II-a

Cel mai tânăr festival de film românesc din America de Nord este co-produs și co-finanțat de asociația HORA / Heritage Organization of Romanian Americans și Institutul Cultural Român de la New York și oferă o colecție esențială a celor mai marcante producții românești din ultimul an, reunite sub titlul: “Through the Looking Glass”: Horia (r. Ana-Maria Comănescu, 2023), Warboy (r. Marian Crișan, 2023), Unde merg elefanții (r. Cătălin Rotaru & Gabi Virginia Șarga, 2024) și Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu, 2024). Festivalul va avea loc în perioada 7-10 noiembrie 2024, la The Main Cinema din Minneapolis.

Festivalul de Film Românesc din Arizona, ediția a IV-a

Romanian Film Fest Arizona, desfășurat sub titlul “Rhythms of Life”, co-organizat și co-finanțat de American-Romanian Cultural Society Arizona și Institutul Cultural Român de la New York, s-a desfășurat în Phoenix la sfârșitul săptămânii trecute, selecția curatorială din acest an surprinzând publicul american prin diversitatea unora dintre cele mai recente producții de film românești: Nasty (r. Tudor Giurgiu, 2024), Horia (r. Ana-Maria Comănescu, 2023), Warboy (r. Marian Crișan, 2023), Unde merg elefanții (r. Cătălin Rotaru & Gabi Virginia Șarga, 2024) și Libertate (Tudor Giurgiu, 2023). Festivalul a avut loc în perioada 1-3 noiembrie 2024, la Majestic Tempe 7 din Phoenix.

