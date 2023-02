Întâlnire la muzeu cu dr. Alexandra Chiriac

Vă propunem întâlnirea cu o tânără, dar experimentată cercetătoare a fenomenului avangardei istorice, dr. Alexandra Chiriac, în special a perioadei de glorie a teatrului de avangardă în România, luând ca reper cariera de scenograf a lui Max Herman Maxy. Colaborările acestuia cu „Trupa din Vilna”, o grupare de teatru idiș de renume mondial care în perioada interbelică s-a stabilit la București, și cu Studioul de Teatru Idiș, condus de Iacob Sternberg, o trupă de teatru experimental au rămas repere în istoria genului. Prin intermediul fondului Maxy de la MNAR, al exponatelor din retrospectiva Maxy și al unor fotografii recent descoperite, prezentarea va pune în lumină contribuția artistului la teatrul interbelic de avangardă și relația dintre activitatea sa de scenograf și cea de artist vizual.

Vom vorbi și despre traseul profesional al Alexandrei Chiriac, istoric de artă, doctor al University of St Andrews. Publicațiile sale academice tratează aspecte din istoria teatrului, artelor și designului din prima jumătate a secolului XX. În 2022 a publicat monografia Performing Modernism: A Jewish Avant-garde in Bucharest la editura DeGruyter. A lucrat ca cercetător în cadrul Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art la Metropolitan Museum of Art din New York și ca specialist la casa de licitații Sotheby’s din Londra.

„Întâlnire la muzeu cu Alexandra Chiriac” face parte din seria activităților pentru public desfășurate în zilele când spațiile expoziționale sunt închise și este una dintre activitățile educative asociate expoziției M.H. Maxy – de la avangardă la socialism.