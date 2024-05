JAZZ FOR KIDS: concert de 1 iunie, pentru copiii de toate vârstele !

Sâmbătă, pe 1 iunie 2024 (de la 11.00), BIG BAND-UL RADIO dirijat de SIMONA STRUNGARU îi invită pe copiii de toate vârstele la Sala Radio, la un concert special dedicat copilăriei și veseliei!

„JAZZ FOR KIDS” nu este doar un eveniment adresat copiilor și celor care iubesc muzica, ci și un spectacol care îi aduce pe scenă pe micii artiști de azi, marii artiști de mâine. Alături de Big Band-ul Radio vor evolua soliștii David Ivașcu, Maya Sophie Burneci, Eric Daniel Theodoru, Damian Barbu, Octavian Radu, Thalia Profeti, Sonia Radu, Rania Cojocaru, Anastasia Zmău, Ana Parghel-Sârbu, Katia Florea, David Partenie, Teodora Dima, Colin-Justin Doljescu, Timea Beucan, Mario Tudor, Teodora Antal și CORUL DE COPII RADIO (pregătit de RĂZVAN RĂDOS).

Veți asculta cunoscute piese îndrăgite precum „Cheek to Cheek” (interpretat inițial de Fred Astaire), „My Little Suede Shoes”, „Moonlight Serenade”, „It Don’t Mean a Thing”, dar și fragmente din filme de animație, precum „Pantera Roz”.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Toate biletele cumpărate anterior datei de 7 mai 2024 (prin platformele entertix și myticket) rămân valabile. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.orchestreradio.ro - secțiunea Bilete.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹