Jazz: „Love Around the World”

Sub titlul „Love Around the World”, evenimentul conceput de trompetistul SEBASTIAN BURNECI propune publicului piese ca Blame it on my Youth, I Wish You Live, I Fall in Love to Easily, Guarda che luna, Somos novios, Love Has Come ș.a.

Concertul va fi prezentat în formulă de cvintet : SEBASTIAN BURNECI – trompetă, ADRIAN FLAUTISTU – contrabas, LAURENȚIU ZMĂU – tobe, ADRIAN COJOCARU – percuție și GEORGE NATSIS – pian (membri ai Big Band-ului Radio).



Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - și LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio.