Asemănări între discursul lui Călin Georgescu și ale mareșalului Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu

Totodată, Călin Georgescu îl apreciază pe poetul Octavian Goga, premierul pro-nazist al guvernului României în perioada de dinaintea instituirii dictaturii carliste (1938-1939).

Ulterior, candidatul la prezidențiale a negat simpatiile sale legionare și că ar fi extremist, însă copiază stilul retoric al liderilor pro-fasciști din perioada interbelică.

Discursul său este de orientare suveranistă, plin de metafore mistice și apeluri la naționalism și religie.

3 fragmente de discurs - Georgescu, Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu

Corneliu Zelea Codreanu (1937):

După 15 ani de lupte, de prigoniri și de jertfe, tineretul României trebuie să știe că ceasul biruinței legionare nu mai este departe. Toate încercările de vrăjmășie vor fi strivite. Toate planurile de ademenire, toate încercările de cumpărare a sufletelor, toate încercările de dezbinare și toate trădările vor cădea la pământ. Priviți-i drept în ochi pe toți tiranii voștri. Îndurați cu resemnare orice lovitură, suportați orice chin, căci jertfa noastră va fi temelia de fier.

Acei ce vor cădea dintre noi, vor avea nume și morminte de eroi, iar cei ce ne vor ucide vor purta nume de trădători și vor fi blestemați din neam în neam. Din adâncuri se înalță biruitor legionarul, cu sufletul său de stâncă, cei ce cred că-l pot învinge sau cei ce cred că-l pot cumpăra se vor convinge prea târziu că s-au înșelat.

Ion Antonescu (1943)

Camarazi, (...) Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. (...) De pe întregul cuprins al țării sfâșiate, ne-am adunat azi, cămăși verzi, suflete întregi și curate, ca să legăm într-un singur cuget, într-un singur crez și într-un singur avânt (...) credința românească din piepturile voastre. Legionari, s-au împlinit 30 de zile de la biruință. Am sfărâmat un regim odios.

Am vroit și vroim să clădim din temelie altul nou, dorit de toți. Azi, v-am chemat să treceți la înfăptuire. (...) În acest scop, găsesc de datoria mea să vă reamintesc porunca care imperios vă cer să pășiți peste morți și mormintele lor ducând în mâinile voastre steagurile triumfătoare ale românilor. Să dau semnalul – în liniște și în credință, în ordine și în unire, în muncă și iubire, cu Dumnezeu înainte. În credința că m-ați înțeles și având conștiința că v-am înțeles, vă cer, legionari, să rostiți după mine legământul vostru.

Privind la datorie, stăm cu inima strânsă și cu mintea țintită la cei ce suferă plătind atât de scump greșelile noastre. Ei trebuie să știe că la drepturile Coroanei Sfântului Ștefan (n. red. – Ungaria), noi răspundem pașnici și cu omenie cu drepturile pe care ni le dă coroana de lauri a marelui Traian (n. red. – împăratul roman).

Călin Georgescu

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, pentru efortul vostru, pentru dedicație, devotament și jertfă. Chemarea a însemnat că fiecare vine cu ce are și a fost înălțător, a fost legea înmulțirii minunate a lui Isus Hristos.

Iar poporul român care a stat în întuneric atâta timp a văzut prin puterea conștiinței lumina cea mare, căci Dumnezeu e cu noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru chemarea la care ați răspuns și pe care v-am adresat-o ca o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Jertfa voastră mă responsabilizează. Dragii mei, unitatea vine din nevoia de supraviețuire.

Dragii mei, vă felicit, și vă spun că de-acum începe adevărata luptă. Veți simți adevărata libertate doar dacă vom rămâne uniți.

Să fim cu toții într-un gând, într-un duh. Fiți conștienți și nu vă lăsați ademeniți, nu lăsați pe nimeni să vă schimbe convingerile, aceste forțe care

acționează asupra noastră acum sunt cele care fără puterea decizie voastre, ne-ar fi dus într-un război economic, împotriva liberei exprimări și chiar într-un război militar.

Votul vostru să rămână o rugăciune. Dacă ne vor simți slabi, ne vor presa, nu le dați satisfacție. Ce ați reușit în decembrie 1989, veți reuși și acum.

Apologia poetului fascist Octavian Goga

Într-un interviu pe care Călin Georgescu l-a susținut, înainte de alegeri, cu youtuber-ul român George Dorin Andreescu (Gojira), Călin Georgescu a vorbit în termeni elogioși de politicianul și poetul interbelic Octavian Goga. Acesta a fost primul „vârf de lance” al fascismului local.

Octavian Goga a fost numit premier de regele Carol al II-lea și a guvernat România vreme de câteva luni de zile între sfârșitul lui 1937 și începutul lui 1938. Guvernul său a fost ultimul înainte de instituirea dictaturii regale în România interbelică. Pe parcursul guvernării sale, Octavian Goga a impus primele politici pro-naziste anti-evreiești în România, revocând cetățenia română unui număr de peste 225.000 de evrei români.

Goga a fost, de asemenea, foarte apropiat de naziștii germani și de fasciștii italieni, pe care a încercat mereu să-i emuleze. Partidul său interbelic „Partidul Național Creștin”, o formațiune de extremă dreapta și antisemită, a adoptat chiar svastica nazistă ca simbol.

Mai jos, discuția pe care Georgescu a avut-o cu youtuber-ul Gojira despre Goga. Georgescu susține că nu cunoaște activitatea politică a lui Octavian Goga, o susținere cel puțin bizară având în vedere că acesta a fost prim-ministru al guvernului României (1937-38).

Gojira:„Cum e interzis Blaga, domnule Georgescu? Unde e interzis? Că se predă în școli.”

Călin Georgescu: „Lucian Blaga?”

Gojira: „Lucian Blaga.”

Călin Georgescu: „Dacă dumneavoastră îmi demonstrați că este predat în școli...”

Gojira: „În clasa a noua, eu l-am studiat pe Lucian Blaga....”

Călin Georgescu: „Aaa, stați puțin, atunci... Eu vorbesc acum” (n. red. – Precizare: Spusele lui Călin Georgescu sunt false. Opera poetului Lucian Blaga se studiază în continuare în programa de limba și literatura română de la liceu și este inclusiv materie de studiu pentru examenul de bacalaureat)

Gojira: „Ar trebui să mă uit și pe programă, dar am avut o discuție recentă legată de interpretarea unor poezii...”

Călin Georgescu: „Domnule Andreescu... Nu există așa ceva. Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Octavian Goga, George Coșbuc...”

Gojira: „Octavian Goga. Cunoaștem background-ul politic al lui Octavian Goga. Dvs. cunoașteți background-ul politic al lui Octavian Goga”.

Călin Georgescu: „Da, îl cunosc, sigur că îl cunosc”.

Gojira: „Care este background-ul politic al lui Octavian Goga. Care era poziționarea politică a lui Octavian Goga?”

Călin Georgescu: „A fost apărătorul total și fără niciun fel de negociere al țăranului român. Ăsta e cel mai important background politic. Peste asta nu există așa ceva?”

Gojira: „Iar afiliația de extremă dreapta, facem abstracție de ea?”

Călin Georgescu: „Să zicem un lucru. Pe mine mă interesează partea practică – a fost cel mai mare iubitor al țăranului român din istoria poporului român. Bineînțeles că sunt lângă el Iorga, Eminescu și alții”.

Gojira: „Nu. Haideți să rămânem un pic la Octavian Goga. Cât de bine ne cunoaștem valorile reale literare și politice autohtone. Octavian Goga, ca poziționare politică era un efervescent promotor al fascismului, spre sfârșitul vieții lui chiar avea niște uniforme pe care le purta cu svastica și avea pretenția de la cei apropiați să i se adreseze cu «mein fuhrer». Este o chestiune factuală, demonstrată.”

Călin Georgescu: „Eu nu știu așa ceva. Istoria o va demonstra”

Gojira: „Sunt scrisori, o corespondență a lui Octavian Goga de un anti-semitism crunt. O chestie demonstrată factual. E știută asta”.

Călin Georgescu: „Depinde unde ați citit-o. Eu nu știu de așa ceva. Eu nu cunosc așa ceva. Cel mai important lucru e cel pe care l-am menționat eu”, transmite Antena3 CNN.

Lucian Blaga nu a fost doar poet, a fost și un filosof important, fiind și autorul sintagmei "spațiul mioritic". Poezia lui Lucian Blaga se studiază în școli iar scrierile sale filosofice se studiază doar la Facultatea de Filosofie, acesta făcând parte din curentul morfologiei culturii.