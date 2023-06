JTI la TIFF: „De trei ori dans!”

O altă întâlnire este O întâmplare cu jazz, cu și despre Miriam Răducanu, care la vremea realizării acestui film avea aproape 95 de ani, dar Miriam este o stea fixă. O a treia întâlnire se numește Angels’ Atlas, un film cu și despre o stea în ascensiune, Crystal Pite, coregrafă și dansatoare din Canada. Deci, „Omul-dans” Gigi Căciuleanu, o stea fixă - Miriam Răducanu și o stea în ascensiune Crystal Pite. Cum spunea Gigi, dansul este cel mai frumos drum între două puncte, dar de această dată este cel mai frumos drum între două stele”, a spus ieri seară Gilda Lazăr, Director JTI Romania, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, unde au fost prezentate proiecțiile speciale JTI din cadrul TIFF. Este vorba despre scurtmetrajul O întâmplare cu jazz (regia Mircea Albuțiu, 2023), filmat recent în locuința familiei Răducanu, documentarul Angels’ Atlas (regia Chelsea McMullan, Canada, 2022), despre noua stea a coregrafiei mondiale Crystal Pite și VR TrioMix by Gigi Căciuleanu, în regia lui Andy Lupu.

„Astăzi vedeți trei secvențe diferite de artă a dansului. Una este TrioMix și veți realiza cât de minunat este să te întorci 360 de grade și să-l vezi pe dansator lângă tine. A doua este documentarul cu o mare doamnă a dansului din România. Mi-a fost profesoară la Liceul de coregrafie, o respect enorm. Este filmată de un prieten, Mircea Albuțiu. De fapt, Miriam Răducanu ne explică ce facem noi cu corpul. Nu e dans, nu e absolut nimic, ci ce facem noi cu corpul. Putem comunica prin gest, prin mișcare? Și, a treia secvență, cu marea coregrafă din valul nou, Crystal Pite”, a adăugat Silvia Ghiață, consultant artistic și realizator TV.

Proiecția VR TrioMix by Gigi Căciuleanu (regia Andy Lupu) va putea fi urmărită în continuare gratuit pe toată durata TIFF, în foaierul Casei de Cultură a Studenților.

Filmarea stereoscopică în 360 de grade a beneficiat de post-procesarea 3D realizată de Les Ateliers NOMAD. În “TrioMix”, spectatorul pătrunde efectiv în spațiul de dans, identificându-se cu camera care filmează coregrafia, dat fiind că nu există unghi ascuns pentru cel care privește.

Este primul proiect de acest tip semnat de dansatorul, coregraful și profesorul Gigi Căciuleanu, care și-a concretizat pasiunea pentru dansul contemporan sub îndrumarea lui Miriam Răducanu. Iată cum descrie Maestrul TrioMix: „O cameră-univers. / Un univers cât o cameră./ Trei personaje. Două femei. Un bărbat./ Trei singurătăți care se întretaie într-o conviețuire de moment. De momente./ Fraze ale unei povești pe care fiecare o poate interpreta după voie. După propria înțelegere. În funcție de unghiul de vedere pe care chiar el îl alege.../ Destinele noastre sunt foi albe. Unele umplute cu litere mici. Altele pline cu majuscule. Cele mai multe, fiind cele care nu așteaptă decât să fie scrise…”

Avant-premiera TrioMix a avut loc anul trecut în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cu sprijinul JTI.

De asemenea, pe toată perioada TIFF, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca va găzdui o expoziție foto, în care Mircea Albuțiu o surprinde pe artista Miriam Răducanu.

„M-am întâlnit cu Miriam Răducanu prin acest proiect care s-a finalizat într-o carte - ,,Chocolat après ballet". În 2012 am început să lucrez în backstage-ul Operei Naționale Române din Cluj, am continuat proiectul până în 2019, iar în 2022 am publicat această carte cu 110 fotografii din culisele dansatorilor de balet. Pe Miriam am întâlnit-o în 2015, m-a invitat la dânsa, am acceptat cu mare bucurie invitația și de acolo a început întreaga nebunie. Acest ,,So What!" pe care Miriam îl strigă, îl vede în ochii lui Miles Davis și care va ajunge, să sperăm, pe cât mai mule ecrane din lume”, a povestit Mircea Albuțiu, regizor și fotograf, prezent la Casa de Cultură a Studenților din Cluj.

„În fiecare an, vă invităm la filme despre dans, alături de partenerii noștri care oferă de-a lungul anului iubitorilor de dans multe alte surprize. Este vorba despre JTI. Aș vrea să adaug un lucru pe care l-am ținut secret până azi, puțini îl știu. Sper ca peste trei, patru, poate cinci ani, să ne revedem pe aceeași scenă pentru că, de curând, am câștigat o finanțare pentru un proiect de film artistic, inspirat de viața celui care a fost Trixy Checais, balerin și coregraf român. Mulți spun că este unul dintre cei mai importanți dansatori, coregrafi, cvasi necunoscut publicului larg, dar o personalitate fascinantă, cu un destin nemaipomenit. Deci, sper să avem răbdarea, timpul, banii necesari să putem face acest film și să-l arătăm aici.”, a anunțat ieri seară Tudor Giurgiu, Președintele TIFF.

De-a lungul timpului, JTI a prezentat la fiecare ediție a TIFF, filme de artă legate de lumea dansului. Compania continuă astfel tradiția de mai bine de 20 de ani, de a se asocia cu cele mai desăvârșite expresii ale dansului. Întâlnirile JTI, eveniment anual organizat din 2000 și care beneficiază de consilierea artistică a Silviei Ghiață, au devenit reper cultural și marcă națională a calității pentru dansul contemporan.

