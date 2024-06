„La granița lui Acasă”, spectacol în premieră absolută, la finalul stagiunii Naționalului ieșean

Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Producția este realizată în colaborare cu Fundația The Open Network for Community Development, care este partener în proiectul „Crizele ca oportunități: către un nivel de comunicare a migrației și o nouă narațiune a integrării de succes” – OPORTUNITĂȚI, proiect finanțat prin Programul Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene.

OPORTUNITĂȚI aduce împreună cercetători specializați în domeniile cercetării narative interdisciplinare, studiilor interculturale, studiilor (sociale) media, statisticilor, precum și legii și politicilor privind migrația, ONG-uri cu experiență în activități de acțiune în domeniul migrației și specialiști din domeniul teatrului, care, prin realizarea traducerilor culturale (spectacole de teatru, producții de scurtmetraje, expoziții de fotografie etc.) ale studiilor realizate în cadrul proiectului, au misiunea de a crește impactul și vizibilitatea proiectului în rândul publicului larg. Obiectivul principal al acestei colaborări interdisciplinare este inițierea de schimbări în atitudini și perspective în discursurile privind migrația în sfera publică europeană.

Despre spectacolul La granița lui Acasă, Silvia Ghilaș, secretar literar al Naționalului ieșean și autoare a textului, declară că: „reprezintă traducerea culturală a studiului efectuat asupra fenomenului de migrație, în cadrul proiectului OPORTUNITĂȚI, proiect finanțat prin Programul Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene. Scenariul a avut ca material de inspirație o serie de interviuri realizate în cadrul proiectului, cu persoane născute în Republica Moldova și stabilite ulterior în România. Cu un caracter dorit documentar, textul îmbină o parte generoasă din mărturiile repondenților cu elemente de ficțiune.

Șapte emigranți, care călătoresc cu un microbuz din Republica Moldova spre România, așteaptă la frontieră rezolvarea unei situații mai puțin legale, în care este implicat unul dintre călători. Timpul de așteptare, destul de îndelungat, le oferă prilejul să împărtășească momentele cele mai importante ale călătoriei lor «de la nativ la emigrant». Fiecare dintre ei are o istorie proprie, un bagaj personal de experiențe, un trecut și un prezent. Deși diferite, cele șapte povești au ca punct de întâlnire același cuvânt: Acasă, un acasă fracturat de o vamă care poate fi ușor traversată, dar în același timp reprezintă o barieră de netrecut. Suspendați la granița lui Acasă, cei șapte încearcă să afle cărei țări aparțin cu adevărat, celei în care s-au născut sau celei care i-a adoptat.”

OPORTUNITĂȚI reunește parteneri din Europa și Africa: Beweging.net (Belgia), The Open Network for Community Development Foundation (România), The International Institute of Social Studies (ISS), a Faculty of the Erasmus University Rotterdam (Olanda), Grdr Migration-Citizenship-Development (Franța), The University of Wuppertal (BUW) (Germania), CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Italia), The Gender, Environment, Religion and Migration Studies and Research Laboratory (GERM), The IFZ - international research centre for social ethics (Austria), KU Leuven (Belgia), The Centre for Migration Studies (CMS), University of Ghana (Ghana), EAPN PT (Portugalia), Ghent University (Belgia), Institute for Media Studies, KU Leuven (Belgia), Royal Flemish Theater (Belgia).

Foto: Bogdan Artene