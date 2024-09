Let’s Talk About COMMUNITY ENGAGEMENT ... with Prado Museum!

Desfășurat pe parcursul a două zile, workshop-ul pune în lumină modul în care Muzeul Prado din Madrid colaborează cu diverse comunități, oferind un exemplu de bune practici și un punct de plecare pentru discuții și reflecții. Workshop-ul va fi coordonat de două specialiste din cadrul Muzeului Prado. Sofia de Juan este manager cultural, educatoare și cercetătoare, cu o vastă experiență în producția culturală și participarea comunitară, iar Irene Pomar este manager cultural specializată în coordonarea formelor educaționale și curatoriale colaborative.

Obiectivele atelierului:

Crearea de rețele: Participanții vor învăța cum să dezvolte legături cu alte instituții, grupuri și spații culturale, facilitând schimbul de cunoștințe și colaborarea în procesele de co-creație și participare;

Învățare colectivă: Vor fi organizate sesiuni de învățare și schimburi de idei între colegi, pornind nu doar de la bune practici, ci și de la provocările comune;

Strategii comunitare: Prezentând diverse modele de intervenție și acțiune, atelierul va ajuta participanții să recunoască și să implementeze strategii eficiente de lucru cu comunitățile;

Promovarea participării locale: Evenimentul va pleda pentru o nouă viziune asupra implicării comunitare, în care cooperarea și orizontalitatea sunt elementele esențiale, preferate în detrimentul competiției;

Analiza contextului local: Participanții vor identifica condițiile și factorii care influențează legăturile dintre cultură și instituțiile culturale, discutând posibilele obstacole și soluții.

Sofía de Juan este educatoare și manager cultural, specializată în producția culturală și creația colaborativă. Lucrează la Museo Nacional del Prado din Madrid, unde dezvoltă programe culturale inovatoare. A susținut cursuri de medierea artei și a coordonat proiecte culturale și educaționale internaționale, axate pe incluziune și diversitate. Este co-fondatoare a asociației Plataforma Indómita și a contribuit la proiecte importante de artă contemporană precum Manifesta Biennial și Arte Paz Biennial.

Irene Pomar este manager cultural specializată în coordonarea programelor educaționale și curatoriale colaborative la Museo Nacional del Prado. A studiat Filosofia la Universitat Autònoma de Barcelona și are un master în Teoria Artei Contemporane la Fundació Joan Miró. A lucrat la producția de expoziții și proiecte culturale în Franța și Spania, inclusiv la Palais de Tokyo din Paris și Museo Carmen Thyssen din Málaga. A creat proiectul „Se me ha caído el diccionario” și a co-fondat asociația Plataforma Indómita pentru artă și educație. Este membră activă a ICOM-CECA LAC, contribuind la educația muzeală și studierea decolonializării. În prezent, face parte din echipa de Dezvoltare Educațională a Muzeului Național Prado, coordonând propuneri precum In Medias Res, Salón Efímero a Media Tarde, Ángulos Cardinales și Marcos de Mira.

Perioadă: Joi 12 și Vineri 13 septembrie, zilnic, între orele 10:00-14:00.

Desfăşurare: Casa Filipescu-Cesianu (parte a Muzeului Municipiului București), Calea Victoriei nr. 151, București.

Logistică: discuțiile vor avea loc în limba engleză, traducerea nu este asigurată.

