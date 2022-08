Mâine începe KINOdiseea Open Air, în Parcul Obor din București

Programul KINOdiseea Open Air este:

23 august, 21:00 - Clifford: Marele câine roșu / Clifford: the Big Red Dog – Regia Walt Becker, AG, animație, 97 min.

Sinopsis: Tânăra Emily primește în dar un pui de cățel roșcovan care se va dovedi un câine magic: cu cât este mai iubit, cu atât el crește mai mare, și mai mare. Nu va trece mult timp până când apartamentul de oraș în care locuiesc va deveni neîncăpător, iar fetița va porni în aventura vieții ei, însoțită de unchiul său trăznit.

24 august, 21:00 - Sonic 2 / Sonic the Hedgehog 2 - Regia: Jeff Fowler, AG, animație,122 min.

Sinopsis: Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noul lui partener, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

25 august – 21:00 Spirit neîmblânzit / Spirit Untamed – Regia: Elaine Bogan, Ennio Torresan, AG, animație, 88 min.

Sinopsis: O aventură spectaculoasă despre o fată neînfricată care tânjește după un loc de apartenență, și care descoperă un spirit înrudit atunci când viața ei se intersectează cu un cal sălbatic, Spirit neîmblânzit este următorul capitol din iubita poveste creată de DreamWorks Animation.

26 august, 19:00 - 21:00 – spectacol Led Robots pe picioroange; 21:00 – Familia Monstrulescu 2 / Monster Family 2, Regia: Holger Tappe, AG, animație, 103 min.

Sinopsis: Pentru a-i elibera pe Baba Yaga și Renfield de ghearele vănătoarei de monștri Mila Starr, familia Wishbone se transformă încă o dată într-un vampir, monstrul lui Frankenstein, o mumie și un vârcolac. Ajutați și încurajați de cei trei lilieci ai lor de companie, familia Monstrulescu pornește într-o călătorie în jurul lumii pentru a-și salva prietenii. Cu ocazia asta își fac noi cunoștințe monstruoase și realizează, în cele din urmă, că „nimeni nu este perfect” - chiar și cei cu defecte pot găsi fericirea.

27 august, 19:00 – 21:00 – atelier de modelat baloane și de facepainting; 21:00 – Lupul și leul / Le loup et le lion, Regia: Gilles de Maistre, AG, live action, 99 min.

Sinopsis: După moartea bunicului ei, Alma, în vârstă de 20 de ani, decide să se întoarcă la casa ei din copilărie - o insulă mică în inima pădurii maiestuoase canadiene. În timp ce este acolo, ea salvează doi pui neajutorați: un lup și un leu. Ȋntre ei se va crea o legătură specială, dar lumea lor se prăbușește în momentul în care pădurarul descoperă animalele și le ia. Cei doi frați pui vor înceape acum o călătorie plină de pericole prin Canada pentru a se reuni cu Alma.

28 august, 19:00 – 21:00 – atelier de creație; 21:00 - Kubo şi lăuta magică / Kubo and the Two Strings, Regia: Travis Knight, AG, animație, 101 min.

Sinopsis: Kubo și lăuta magică este o aventură animată plasată într-o Japonie fantastică creată de legendarul studio Laika. Istețul Kubo, un adolescent bun la suflet, duce o viață modestă, spunând povești oamenilor din orășelul lui de baștină de pe malul mării, printre care Hosato, Akihiro și Kameyo. Existența liniștită îi e dată peste cap în momentul când invocă fără să vrea un spirit din trecut, care năvălește din ceruri pe pământ pentru aduce la bun sfârșit o vendetă veche de când lumea.

29 august, 21:00 – Sing 2- Hai să cântăm din nou / Sing 2, Regia: Garth Jennings, AG, animație, 110 min.

Sinopsis: În acest sezon de sărbători, noul capitol din franciza animată uimitoare produsă de Illumination sosește cu vise mari și melodii de succes spectaculoase, în timp ce mereu optimistul koala Buster Moon și tovarășii săi artiști se pregătesc să lanseze cea mai uimitoare extravaganță de până acum. Există totuși o problemă: trebuie să-l convingă pe cel mai retras star rock din lume - interpretat de legenda rock Bono, aflat acum la debutul său în filmele de animație - să li se alăture.

30 august, 21:00 – Jim Button şi Lukas, mecanicul de locomotive / Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Regia: Dennis Gansel, AG, live action, 105 min.

Sinopsis: Jim Button, prietenul său, Lukas, mecanicul de locomotivă, și Emma, locomotiva cu aburi, sunt nevoiți să părăsească mica insulă Lummerland. Călătoria lor îi duce în regatul Mandala, unde cei trei se vor îmbarca într-o aventură incredibilă: căutarea lui Li Si, fiica împăratului, răpită și dată dispărută. Împreună, cei trei se aventurează în orașul dragonilor pentru a elibera prințesa și pentru a rezolva misterul originii lui Jim.

31 august, 21:00 – Asterix: Secretul poțiunii magice/ Astérix: Le secret de la potion magique, Regia: Alexandre Astier, Louis Clichy, AG, live action, 85 min.

Sinopsis: După ce s-a lovit în timpul culesului de vâsc, druidul Panoramix hotărăște că e timpul ca viitorul cătunului lor să fie asigurat, așa că pornește în căutarea unui druid tânăr și talentat căruia să-i lase moștenire Secretul Poțiunii Magice.

1 septembrie, 21:00 – Lemony Snicket - O serie de evenimente nefericite / Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, Regia Rob Marshall, live-action, 130 minute.

Sinopsis: Violet, Klaus si Sunny Baudelaire sunt trei copii inteligenți care primesc nefericita știre că părinții lor au murit. Mr. Poe încearcă să le găsească un tutore printre rudele lor - Montgomery sau Josephine Anwhistle. Ajung să locuiască cu cel mai rău dintre ei, Contele Olaf, care nu dorește decât să le fure averea. Pentru a-și pune în aplicare planul, Olaf se deghizează în asistentul Stephano și în căpitanul Julio Sham.

2 septembrie, 19:00 – 21:00 – spectacol de jonglerii și atelier de creație, 21:00 - E.T. Extraterestrul / E.T. the Extra-Terrestrial, Regia: Steven Spielberg, AG, live action,115 min.

Sinopsis: O nouă variantă a celebrului film a lui Steven Spielberg, cu o nouă coloană sonoră, efecte speciale noi și secvențe nemaivăzute. Pentru cea de-a 20-a aniversare a filmului, E.T. se întoarce pentru a vedea și noua generație ce a fascinat o lume întreaga timp de 20 de ani. O poveste emoționantă pentru întreaga familie.

Un grup de extratereștri vizitează Pământul iar unul din ei se pierde și rămâne izolat pe această planetă. Extraterestrul este găsit de un băiețel de 10 ani, Elliot. Curând cei doi încep să comunice și leagă o prietenie mai puțin obișnuită, în care E.T. învață multe despre viața de pe Pământ, iar Elliot despre adevăratele valori ale vieții și semnificația prieteniei. E.T. dorește să plece acasă dar, dacă Elliot îl va ajuta, își va pierde noul prieten.

3 septembrie, 19:00 – 21:00 – spectacol de pantomimă și atelier de creație, 21:00 - Trolii descoperă lumea / Trolls World Tour, Regia: Steven Spielberg, AG, animație, 90 min.

Anna Kendrick și Justin Timberlake își împrumută din nou vocile pentru continuarea marelui succes internațional din 2016, Trolii, într-o aventură cu totul specială - Trolii descoperă lumea.

De data aceasta, trolii vor ajunge acolo unde nimeni din universul lor nu a ajuns vreodată! Poppy (Kendrick) și Branch (Timberlake) vor descoperi că există șase triburi diferite de troli răspândite în șase ținuturi diferite, care sunt fanii a șase stiluri diferite de muzică: funk, country, techno, clasică și rock. Așadar, lumea trolilor se face mai mare și mai gălăgioasă!

KINOdiseea aduce și anul acesta târgul de designeri și producători locali de produse delicioase și sănătoase de gustat sau de luat acasă - cărți, haine, jucării educative, dulciuri, înghețată artizanală și multe surprize îi așteaptă pe vizitatori.

