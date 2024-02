Mareșalul Piłsudski – Familia Regală Română și prietenia polono-română în perioada interbelică

La întâlnire vor lua cuvântul, Alteța Sa Regală Principesa Sofia, care va prezenta perspectiva Familiei Regale a României asupra relațiilor privilegiate între Polonia și România, și prof. dr. hab. Grzegorz Nowik, director științific al Muzeului Józef Piłsudski, care va vorbi despre începutul relațiilor dintre România și Polonia în perioada interbelică, având ca punct central viziunea Mareșalului Piłsudski asupra alianței Poloniei renăscute cu Regatul României. Discuția va fi moderată de dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska, directoare adjunctă, și precedată de cuvinte-înainte rostite de dr. Robert Andrzejczyk, directorul Muzeului Józef Piłsudski, și Ovidiu Dajbog-Miron, directorul Institutului Cultural Român de la Varșovia.

Evenimentul, care va avea loc în salonul de la parterul Muzeului, este organizat în contextul marcării, în acest an, a 105 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state și a Zilei Solidarității Româno-Polone, care se va sărbători anual, începând cu anul 2024, la data de 3 martie. Această din urmă dată, evocă semnarea Convenției de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă, la 3 martie 1921, la București.

Alteța Sa Regală, Principesa Sofia este a patra fiică a Regelui Mihai și a Reginei Ana. A studiat în Elveția și Marea Britanie și apoi la Universitatea din Carolina de Nord (S.U.A.), unde s-a specializat în artă plastică și fotografie. Mai târziu, a urmat cursurile Corcoran School of the Arts and Design din Washington, D.C., unde a studiat grafica și fotografia.

Evenimentele din România din decembrie 1989 i-au schimbat dramatic viața. Și-a întrerupt studiile și s-a întors la casa familiei sale din Elveția pentru a-l ajuta pe Regele Mihai. Alături de Principesa Margareta, actualmente Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a jucat un rol important în consolidarea cancelariei Regelui Mihai. În ianuarie 1990, Principesa Sofia și Principesa Margareta au ajuns pentru prima dată pe pământ românesc și au descoperit o societate profund marcată de perioada comunistă. „Fundația Principesa Margareta a României”, denumită în prezent „Fundația Regală Margareta a României”, a fost înființată pentru a sprijini proiecte durabile în domeniile educației, dezvoltării societății civile și culturii care contribuie la reînnoirea spirituală și socială a României. În următorii câțiva ani, Principesa Sofia a jucat un rol cheie în calitate de Vicepreședinte al Fundației, implementând numeroase proiecte.

Principesa Sofia este un fotograf respectat, câștigătoare a Kotinos International „Award of Excellence in Photography 2018” împreună cu „Philanthropy International Organization” și „Sane International Organization”.

Principesa Sofia a vizitat Polonia în ultimii ani. Astfel, în martie 2020, Alteța Sa Regală a luat parte, în calitate de donator și invitat de onoare, la Gala Ambasadorilor Wałbrzych. Expoziția de la Galeria de Artă BWA Wałbrzych din Castelul Książ din Wałbrzych, pe care ASR Principesa Sofia a inaugurat-o la 4 septembrie 2021, a fost prima prezentare publică a fotografiilor sale în Polonia.