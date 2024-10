Jurnalul.ro › Cultură › Muzeul Național de Artă Timișoara, primul muzeu de artă din România finalist la Gala „Art Museum Awards 2024” Muzeul Național de Artă Timișoara, primul muzeu de artă din România finalist la Gala „Art Museum Awards 2024”

Muzeul Național de Artă Timișoara a adus titlul de finalist în competiția internațională a muzeelor de artă europene, organizată de European Museum Academy în colaborare cu The A. G. Leventis Foundation și The Leventis Municipal Museum of Nicosia, Cipru.