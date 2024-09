100 de ani de revoluție muzicală la Paris. Neoclasicism și experiment cu Cleopatra David și Sarah Hoyt

Parteneri: Institutul Cultural Român și Cité internationale des arts

Dacă la Centrul Georges Pompidou se sărbătoresc în această perioadă 100 de ani de artă suprarealistă, noi vom celebra, prin concertul de la OEuvre Falret, 100 de ani de revoluție muzicală! Neoclasicism și experiment este titlul recitalului pe care îl voi susține împreună cu pianista canadiană Sarah Hoyt, care propune o explorare a modului în care mari compozitori au redefinit muzica secolului XX, într-un demers complex de imbricare a tradiției și inovației. Dacă recitalul anterior era definit de atmosfera contemplativă și introspectivă a impresionismului, acum ne aflăm în plină expansiune de procedee și mijloace tehnice și de expresie. Invităm publicul să experimenteze aceste noi dimensiuni care alcătuiesc parțial realitatea muzicală a timpului nostru. C D

Cariera Cleopatrei David s-a concentrat, în ultimii ani, pe consolidarea sectorului cultural independent din România, în special pe producţia de operă. Împreună cu regizorul Alexadru Pătraşcu a pus în scenă spectacolele La serva padrona şi Bach, colegul de birou, ambele fiind invitate la evenimente internaţionale. Este angajată a Filarmoncii George Enescu din Bucureşti unde, în colaborare cu încă trei colegi, a realizat proiectul care a adus Marca Patrimoniului European pentru Ateneul Român.

Artista a obţinut titlul de doctor în anul 2010 sub îndrumarea compozitorului Octavian Nemescu la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti. A cântat şi a susţinut masterclassuri în România, Marea Britanie, Franţa, Italia, Finlanda, Armenia şi India. Participă cu prezentări la conferinţe internaţionale şi publică articole şi studii în reviste de specialitate. Rezidenţa de la Paris va aduce, pe lângă valorizarea muzicii româneşti şi o nouă privire asupra creaţiei enesciene, o abordare diversificată şi integrată a actului creator, consolidând astfel legăturile între diferite tradiţii şi perspective artistice.

Pianista Sarah Hoyt a concertat în toată Europa și în Canada, atât ca solistă, cât și în ansambluri camerale. Parcursul său academic eclectic și curiozitatea artistică au determinat-o să se implice în numeroase proiecte interdisciplinare, care îmbină muzica, filosofia și arta vizuală. Originară din Edmonton, Alberta, Canada, Sarah a obținut mai multe diplome: o licență în științe biologice de la Universitatea din Alberta, un master în urbanism de la Școala de Urbanism din Paris, este absolventa Școlii Normale de Muzică Alfred Cortot din Paris și a Universității din Montreal (pian). Printre mentorii săi se numără Jeannine Bonjean, Michael Wladkowski, Devy Erlie și Marc Durand și a participat la numeroase rezidențe artistice cum sunt cele de la Cité Internationale des Arts din Paris, sau The Banff Centre A participat ca solistă în cadrul unor programe de valorizare a patrimoniului cultural European, așa cum sunt conceptul artistului canadian Patrick Bernatchez, intitulat Piano Orbital, sau propriul proiect video Piano Four Hands, care juxtapune și suprapune mai multe versiuni ale Preludiului nr. 1 în Do major de Bach, filmat de-a lungul mai multor ani și prezentat în diverse galerii de artă. Activitatea concertistică este completată de promovarea compozitorilor canadieni în Europa, interpretând lucrări de Claude Vivier, Alexina Louie, Samuel Andreyev și Samy Moussa.