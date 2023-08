6 zile, 54 de evenimente, 5 scene și peste 100 de artiști din 9 țări la ediția din acest an Brașov Jazz & Blues Festival

Cele cinci scene ale festivalului sunt amplasate în Piața Sf. Ioan, Piața Brassai, Parcul Central Nicolae Titulescu (două scene) și Juno Wine Garden. Serile de jam session au loc la Deane’s Irish Pub & Grill, iar concertele de gospel la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod.

Programul festivalului este completat de activități și ateliere pentru copii, proiecții de filme în aer liber, ateliere muzicale, târg de viniluri, documentare și filme muzicale la Cinema Astra, și concerte de tip jam session care vor prelungi atmosfera de festival până târziu în noapte.

Orașul de la poalele Tâmpei va prinde viață pe ritmuri de saxofon, chitară și pian și îi va implica atât pe iubitorii de jazz și blues, cât și pe cei mici.

Și în acest an, Brașov Jazz & Blues Festival continuă să susțină scena autohtonă de jazz și blues dedicând artiștilor români patru scene.

Pe scena din Piața Brassai vor urca 5 artiști autohtoni, printre care: JazzyBit, trio de loud jazz din Timișoara ce oferă o combinație energică de jazz și rock, Florin Giuglea – muzician experimentat cu o carieră muzicală solidă, în 2015 a început mult-așteptatul său proiect solo imprimând albumul de debut “Invitation to the Blues”, dar și Nicu Patoi care de data această va face echipă cu Lars Kutschke. Cei doi chitariști excepționali își vor cumula repertoriul și talentul pentru un concert unic, de neratat.

Accesul la concertele din Piața Brassaï este gratuit.

Aproape jumătate dintre artiștii invitați să urce pe scenele festivalului sunt din Brașov!

Muzicienii brașoveni merită recunoștință, expunere și o scenă doar a lor. Scena din Parcul Central Nicolae Titulescu le este dedicată și timp de 5 zile îi vom (re)asculta pe Fusion Core, Fernet Blues Company, Dalma & The Fliptones , Watzzy & The Watzaky Doodle Pigeons, Nod în Papură, The Citybreakers, Maya, The Teachers, Overblack și Vertigo.

Activități din Parcul Central Nicolae Titulescu

În timpul zilei, scena din parcul central găzduiește elevii și atelierele muzicale susținute de Academia de Muzică Soundbox.

Duminică, 13 august începând cu ora 17.00, toți chitariștii, indiferent de vârstă, sunt invitați să participe la Întâlnirea Chitarelor. Cei prezenți vor interpreta la unison câteva melodii simple dar foarte cunoscute, în fața scenei din Parcul Central.

Cea de-a două scenă din Parcul Central Nicolae Titulescu, FEEL GOOD STAGE, este și în acest an susținută de Majorel, iar distracția va fi întreținută de Vinyl, Rum, Tapas & Wine – VRTW, UNUM, Tupeu Crew și DJ Dex & Guests. Și, pentru că ne va fi greu să ne oprim din dans, după ora 22.00, în serile de vineri și sâmbătă, petrecerea se mută la Aftăr Hours cu UFe și UNUM.

Concerte în grădină la JUNO și reduceri la restaurantele din oraș

Tot pentru al doilea an consecutiv, JUNO Wine Garden va găzdui JUNO Stage. În acest an, ne vom revedea aici cu Anamaria Galea și Soul Serenade. În premieră la festival ajunge pe această scenă și Aleka & Chris Guilfoyle Duo (România/Irlanda).

Brasov Jazz & Blues Festival își propune să fie un catalizator al comunității locale. În acest an, o parte semnificativă a partenerilor Horeca din oraș participă activ la festival, prin diverse activități. Astfel, pe lângă scena din grădină de la JUNO, jam session-urile de la Deanes Irish Pub și after party-urile de la Aftăr Hours, posesorii de abonamente sau de bilete la festival au reduceri între 10% și 20% pe perioada festivalului la locațiile recomandate de festival. Lista locațiilor partenere este disponibilă pe www.brasovjazz.ro

Scena principală a festivalului, scena artiștilor internaționali

Pe scena principală a festivalului, amplasată în Piața Sfântul Ioan din Brașov, se vor desfășura concertele cu artiștii internaționali. Pe scenă vor urca peste 30 de artiști din 9 țări diferite: Sharrie Williams (SUA), Tommy Castro & The Painkillers (SUA), Rita Marcotulli & Luciano Biondini (Italia), Antonio Lizana (Spania), Johnny Rawls (SUA), Lucy Woodward & Soundsville (SUA/DE/IT), Alabama Mike (SUA).

Gospel la Brasov Jazz & Blues Festival

În zilele de 14 și 15 august, ne lăsăm cuprinși de energia hipnotizantă a concertului de Gospel al Prințesei Gospel Rockin' Blues – Sharrie Williams (SUA) - de la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod.

Accesul la concertul de la Prejmer se face pe bază de bilet de intrare la Cetatea Prejmer, iar la cel de la Bod pe bază de donație la biserică.

Filme la Brasov Jazz & Blues Festival

Programul festivalului este completat cu filme pentru întreaga familie în zona special amenajată în Parcul Titulescu, dar și cu filme muzicale, documentare biopics la Cinema Astra: de la viața legendarei Aretha Franklin, la Whitney Houston, Prince, David Bowie, Tina Turner, Ray Charles și până la Elvis sau Pink Floyd. Intrarea la cinema este liberă în limita locurilor disponibile.

În timpul zilei, în zona de cinema special amenajată din parcul central, copiii se vor bucura de un maraton Mickey Mouse și Tom & Jerry, iar seara, aici vor rula filme clasice, de la Top Gun la Dirty Dancing sau Casablanca.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹