Marcel Ciolacu arată facturile pentru zborurile private cu Nordis, în ziua de Crăciun

Mesajul lui Marcel Ciolacu a fost postat pe TikTok în ziua de Crăciun și prezintă trei facturi ale zborurilor cu avion privat închiriat de Nordis, însă nu menționează numele companiei.

Facturile nu sunt lizibile în mesaj, însă se vede numele premierului care ar fi plătit pentru servicii. Ciolacu susține că facturile prezentate sunt cele pentru care a fost acuzat în timpul campaniei electorale că le-ar fi achitat cu bani publici.

„Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ținut de niște zboruri de ale mele, dar fără să facă diferența că eu am zburat pe banii mei, pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la economic și la fel voi continua. Aceste zboruri sunt cumva legate de falimentul unei companii”, a spus Ciolacu pe TikTok, fără a menționa numele „Nordis”.

Ciolacu spune că a reacționat greșit în campanie, pentru că era vorba și de fiul său.

„Normal că intenționat se face o confuzie între o agenție de turism și o companie deoarece în acel moment, acum câțiva ani, aveau aceeași denumire. Între timp, lucrurile s-au schimbat și cred că greșeala a fost total a mea. Eu am reacționat greșit și emoțional pentru că răspunsul meu ar fi inclus și un membru al familiei, de fapt pe unicul meu fiu. Am crezut că așa îl pot proteja pe fiul meu, dar am greșit și îmi cer scuze pentru acest lucru. Presupun că nu e nici prima și nici ultima greșeală a mea, chiar dacă ocup în acest moment vremelnic o funcție publică”, a mai spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a spus în timpul campaniei că a mers la cursa de Formula 1 din Monaco pe banii săi şi pentru a-i face copilului său o plăcere. Un alt zbor al lui Ciolacu ar fi fost la Madrid, în 3 mai 2022, unde ar fi călătorit împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvenţă la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soţia, Sorin Grindeanu şi Laura Vicol împreună cu soţul ei, Vladimir Ciorbă (co-acţionar Nordis).

Competitorul său în campania electorală și, totodată, și partener de coaliție de guvernare în noiembrie 2024, Nicolae Ciucă, atunci președinte PNL, i-a cerut demisia în mod public președintelui PSD și premier, Marcel Ciolacu, acuzându-l că a achitat zborurile cu bani publici. Ciolacu a negat în tot acest timp faptul că ar fi dat publici pentru aceste zboruri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)