A mai rămas mai puțin de o lună până la festivalul Fall in Love

Evenimentul reunește iubitorii de muzică de toate vârstele într-un loc de poveste, domeniul Palatul Mogoșoia, unul dintre cele mai frumoase ansambluri brâncovenești, situat la doar 15 kilometri de București.

Anul acesta, energia concertelor va fi completată de activități alternative: plimbări cu caiacele pe lac, camping, zone de relaxare în pădurea de arbori seculari (în natura), zonă de food, picnic, instalații de artă și multimedia, photo corners inedite, Cortul Magic - un loc special de joacă pentru copii și multe alte surprize, pe care organizatorii le vor dezvălui pe parcurs.

În perioada festivalului Fall in Love, între 2 și 4 septembrie, participanții la eveniment vor putea ajunge la festival cu liniile de transport special București-Mogoșoaia, tur-retur. Autobuzele vor pleca de la stația de metrou Intermodal Străulești.

Surpriza evenimentului - Artistul Nr. 1 în UK, Paolo Nutini, pentru prima oară în România

Prezența îndrăgitului artist britanic Paolo Nutini pe scena festivalului Fall in Love este o premieră pentru România. La începutul lunii iulie, acesta a lansat, după o absență de opt ani, al patrulea material de studio, la Atlantic Records. Albumul Last Night in the Bittersweet, în cheie indie, R&B și pop, a luat cu asalt topurile, clasându-se pe primul loc în UK Albums Chart. Acesta este al treilea album consecutiv al lui Paolo Nutini care ajunge în vârful topurilor din UK.

Muzică Electronică

Scena techno este locul ideal pentru cei mai iubiți Dj-i underground români, care au schimbat muzica electronică la nivel global, nu doar prin sunetul specific, ci și prin atitudine și creativitate.

Din line-up-ul de anul acesta fac parte: CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee și Vizan.