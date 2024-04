ANALIA SELIS prezintă: „TANGO AUTÉNTICO” - TURNEU NAȚIONAL ANIVERSAR. 20 de ani de carieră artistică și 10 ani de tango

În 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate. Turneele naționale „Vă place tango?”, „Tango Simfonic”, „ArgEnTango”, „Symphonic Piazzolla”, „Interbelic Simfonic” – sunt toate o mărturie a pasiunii și dăruirii Analiei Selis pentru muzica de tango. Succesul proiectelor sale s-a tradus și prin numeroase invitații – primite din țară sau din străinătate – de a cânta alături de ansambluri importante sau de a participa la festivaluri internaționale.

Noul proiect va cuprinde recitaluri în formulă de trio și concerte simfonice, derulate în 15 orașe din România: București, Ploiești, Arad, Jimbolia, Brăila, Făgăraș, Craiova, Botoșani, Bacău, Iași, Onești, Buzău, Hunedoara, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș. Turneul „TANGO AUTÉNTICO” propune publicului din țară un repertoriu ce combină tangouri celebre argentiniene – precum „El choclo”, „La cumparsita” sau „Libertango” – alături de piese de tango interbelic românesc, ca „Nunuțo”, „Ce faci astă seară tu?”, „Habar n-ai tu”.

Alături de Analia Selis vor urca pe scenă doi invitați din Argentina, extrem de apreciați în lumea tangoului: JULIÁN CAEIRO (pian și aranjamente muzicale) și DAMIÁN FORETIC (bandoneón).

Evenimentul principal al turneului se va derula la București, la Sala Radio, unde Analia Selis revine după 5 ani de zile. Pe 29 mai 2024, o veți asculta alături de Orchestra de Cameră Radio (dirijor: Daniel Manasi). Repertoriul concertului de la Sala Radio este conceput în mod special în jurul tango-ului interbelic românesc, cu piese ca „Pe boltă când apare luna”, „Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă”, „Mână birjar”, „Dacă nu te cunoșteam” ș.a.

Pe lângă concertul de la Sala Radio, turneul „TANGO AUTÉNTICO” mai cuprinde 3 recitaluri la București, cu un repertoriu de tango adaptat formulei de trio (voce, pian și bandoneón). Acestea se vor desfășura la Teatrul „Godot” (10 mai), Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (18 mai) – în cadrul Nopții Albe a Muzeelor – și Green Hours Jazz Café (31 mai).

„De la muzica țării mele natale, Argentina, către cea a țării mele de adopție, România, drumul meu continuă în pași de tango.

În proiectele mele din anii trecuți, dedicate tango-ului argentinian, am început să includ și piese românești. Și astfel am avut bucuria imensă a descoperirii tango-ului interbelic românesc. Muzică, texte și povești ale unei epoci elegante. Am simțit că această muzică are o forță extraordinară și că trebuie pusă în valoare în toată splendoarea sa. Am ales deci să duc mai departe tango-ul interbelic românesc, în toate concertele mele, fie prin câteva piese în repertoriul serii, fie prin concerte dedicate integral genului.

Turneul Tango Auténtico aduce publicului român tango argentinian alături de tango interbelic românesc, cu un aer nou, într-o viziune autentică asupra celui mai pasional gen muzical. Este cadoul pe care vreau să îl ofer ţării şi oamenilor care m-au adoptat.” – declară ANALIA SELIS despre proiectul său

Turneul naţional „TANGO AUTÉNTICO”

10 mai – 8 iunie 2024

10.05 • București – Teatrul „Godot”, 20:00

11.05 • Brăila – Palatul Culturii Brăilene „Lyra”, 19:00

12.05 • Ploiești – Sala Filarmonicii „Paul Constantinescu”, 19:00

16.05 • Arad – Sala Filarmonicii din Arad, 19:00

17.05 • Jimbolia – Casa de Cultură, 19:00

18.05 • București – Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, 21:00

19.05 • Hunedoara – Casa de Cultură, 19:00

20.05 • Târgu Mureș – Republic Hub, 20:00

21.05 • Sfântu Gheorghe – Casa Muzicii, 19:00

23.05 • Bacău – Savarin Restaurant, 19:00

25.05 • Făgăraș – Zona Pietonală a Cetății Făgăraș, 16:00

29.05 • București – Sala Radio, 19:00

30.05 • Craiova – Sala Filarmonicii „Oltenia”, 19:00

31.05 • București – Green Hours Jazz Café, 19:00

02.06 • Onești – Piața Catedralei, 18:00

06.06 • Botoșani – Sala Filarmonicii „George Enescu”, 19:00

07.06 • Buzău – Cafeneaua Artiștilor, 20:00

08.06 • Iaşi – Ateneul Național, 19:00

Stabilită din anul 2003 în România, după studii muzicale urmate în țara sa natală (Argentina) și la Longy School of Music - Boston (S.U.A), ANALIA SELIS a fost inițial apreciată ca interpretă de pop latino-american și a devenit cunoscută publicului român după obținerea premiul al III-lea la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” (2004). Din 2014, Analia a ales o nouă cale de exprimare artistică: tango-ul, genul muzical fascinant și pasional născut în Argentina.

Într-un frumos parcurs artistic construit așadar între țara în care s-a născut și țara ei de adopție, Analia Selis a dăruit publicului român proiecte de calitate, în care cele mai cunoscute tango-uri semnate de mari compozitori ca Astor Piazzolla, Carlos Gardel sau Sebastian Piana sau fost interpretate în mod tradiţional, aşa cum se cânta pe vremuri în Argentina, ţara unde, la graniţa cu Uruguay-ul, s-a născut undeva la finalul sec. XIX acest tip de muzică şi dans.

Turneele naționale „Vă place tango?” (două ediții), „Tango Simfonic” (prima ediție), „Tango Simfonic - Milonga de mis amores” (ediția a doua), „ArgEnTango”, „Symphonic Piazzolla” sau „Interbelic Simfonic” sunt toate o mărturie a pasiunii și dăruirii Analiei Selis pentru muzica de tango.

Ca urmare a succeselor sale, Analia a fost invitată să concerteze cu mari orchestre din Elveția (Biel Solothurn Symphony Orchestra), Cehia (Hradec Králové Philharmonic Orchestra), Lituania (Klaipėda Symphony Orchestra), Argentina (National University of Tucumán Symphony Orchestra) sau alături de ansambluri ca Gaudeamus Quartet, Contempo Quartet ș.a. De asemenea, a urcat pe scena unor importante festivaluri muzicale: Festivalul Internațional „George Enescu” (România), Radio Song Festival (Beijing, China), Kammermusiktage Barth Festival (Germania), Das Einzigartige Crossover Festival (Elveția), Festivalul și Concursul Internațional de Violoncel de la Klaipėda (Lituania), Concentus Moraviae Festival (Cehia) ș.a.

În 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate.

Pianist, compozitor și aranjor specializat în tango, născut în Buenos Aires (Argentina), JULIÁN CAEIRO a urmat studii muzicale la Conservatorul Național de Muzică „Carlos López Buchardo” (IUNA), Școala Populară de Muzică din Avellaneda (EMPA) și Universitatea Națională din Lanus (UNLA).

A efectuat turnee în Germania, Elveția, Franța, Italia, România, Statele Unite ale Americii, Japonia, China, Brazilia, Chile și Uruguay, participând la producții majore de muzică argentiniană și muzică clasică.

În 2018, a realizat aranjamentele orchestrale pentru „Symphonic Tango II”, un proiect al Analiei Selis. Din 2021, lucrează în calitate de aranjor și director muzical pentru Ministerul Culturii din Argentina, realizând producții muzicale de mare anvergură, derulate la Kirchner Cultural Center și Tecnópolis.

Din 2022, Julián Caeiro semnează aranjamentele pentru Ricky Martín Sinfónico, în cadrul turneului său din Argentina și Uruguay, urcând pe scenă și ca pianist în concertele lui Ricky Martin.

În prezent este director muzical al duo-ului „Caeiro Velazquez” și al grupului „Elegante Sport”, alături de care pregătește cel de-al treilea album al său.

Bandoneonist și compozitor argentinian dedicat interpretării, predării și promovării tangoului și a muzicii argentiniene, DAMIÁN FORETIC a împărțit scena cu personalități ale culturii argentiniene. În calitate de membru al companiei „Tango Pasión”, dar și în proiecte proprii, a efectuat turnee în peste 100 de orașe din țări precum Rusia, Polonia, Finlanda, Irlanda, Anglia, Danemarca, Germania, Italia, Elveția, Austria, Cehia, Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Maroc, Brazilia, Mexic, Columbia, Uruguay, Thailanda, Vietnam, Filipine și Japonia.

În iulie 2021, a primit premiul I în cadrul Concursului Internațional „Piazzolla Trani 2021”, la categoria bandoneon solo. În august 2022, a primit premiul al III-lea la Concursul Internațional „Heinrich Band”, desfășurat la Iglesias, Italia.

În 2022, a creat „Comprehensive Bandoneon Workshop”, un atelier axat pe improvizația la bandoneon, pe care l-a predat la Berlin, Paris, Londra și Buenos Aires. Din februarie 2023, este creatorul și organizatorul seriei „Tangos sin arreglo” („Tango fără aranjament”), dedicată improvizației în tango, la care participă muzicieni de prestigiu ai genului.

În prezent, este foarte activ ca profesor și interpret. Pe lângă faptul că predă ateliere de improvizație, introducere în tango și bandoneon, întreprinde proiecte în duo - cu Juan Pablo Gallardo și Leandro Nikitoff - în Argentina, iar în Europa cântă alături de Roger Helou, Claudio Constantini, Rudi Flores, Gerardo Jerez Le Cam, Carmela Delgado, Javier Fernández și Raúl Chiocchio. De asemenea, este bandoneonist și aranjor pentru trio-ul „Confluencias”, alături de Diego Aubía și Lucas Frontini.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹