Angela Gheorghiu va lansa un album în colaborare cu un celebru compozitor

Soprana Angela Gheorghiu. Foto: Dieter Nagl / AFP

Soprana Angela Gheorghiu a anunțat lansarea albumului ”Juno to Jupiter”, care reprezintă a doua colaborare cu celebrul compozitor grec Vangelis Papathanassiou.

Albumul ”Juno To Jupiter” va apărea pe CD și în format digital pe 24 septembrie, prima piesă, ‘In The Magic Of Cosmos’, fiind disponibilă acum în format digital.

Lucrarea, inspirată din misiunea NASA de trimitere a unei sonde spațiale – Juno – în jurul planetei Jupiter, în scopuri de explorare, este un periplu muzical pluridimensional, presărat cu sunete din cosmos și înnobilat de vocea inconfundabilă a superstarului de operă Angela Gheorghiu, în rolul Juno.

Muzica este însoțită de sunete înregistrate la lansarea sondei spațiale, captate în interiorul sondei sau în jurul acesteia, așa cum au fost ele transmise înapoi pe pământ. Juno continua să studieze planeta Jupiter și lunile acesteia, la 365 de milioane de mile depărtare de Terra.

”Sunt onorată să fiu vocea lui Juno pe acest nou album și să interpretez încă o dată muzică semnată de dragul meu prieten Vangelis, unul dintre cei mai influenți și talentați compozitori din istoria muzicii”, spune Angela Gheorghiu. ”Înregistrările realizate la Paris pentru această lucrare au fost prilej de reîntâlnire, de bucurie și de împărtășire a iubirii pentru muzică, pe care o resimțim amândoi.”

”Juno to Jupiter” este a doua colaborare a Angelei Gheorghiu cu Vangelis, prima având loc în decembrie 2011, când Vangelis a compus special pentru soprană o simfonie (”Hope”) și un duet („Piccola bohème“), ambele interpretate la deschiderea Amfiteatrului Katara din Doha, Qatar.

"M-am gândit să pun accent pe caracteristicile celor două zeități - Jupiter/Zeus și Hera/Juno - care, potrivit Theogoniei grecești, aveau o relație specială. Am simțit că ar trebui să-l reprezint pe Zeus/Jupiter doar prin sunet, deoarece legile muzicii sunt cele care transformă haosul în armonie, mișcă totul și creează viața însăși. În cazul Herei/Juno, am simțit nevoia unei voci feminine. Angela Gheorghiu o reprezintă, în această descriere istorică a misiunii pe planeta Jupiter, pe Hera/Juno într-un mod uluitor", afirmă Vangelis.

Soprana Angela Gheorghiu a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, sub îndrumarea profesoarei Mia Barbu. Angela Gheorghiu şi-a făcut debutul internaţional în 1992, la Royal Opera House Covent Garden, în "La Bohème", la Metropolitan Opera din New York şi la Opera de Stat din Viena.

De atunci, Angela Gheorghiu a cântat în toate marile scene din lume, la New York, Philadelphia, Londra, Paris, Milano, Salzburg, Berlin, Barcelona, Tokyo, Roma, Seul, Veneţia, Atena, Monte Carlo, Chicago, Sao Paolo, Los Angeles, Lisabona, Valencia, Palermo, Amsterdam, Kuala Lumpur, Zürich, Vienna, Shanghai şi multe altele.

Pentru cariera sa, Angela Gheorghiu a primit mai multe distincţii, printre care La Medaille Vermeille de la Ville de Paris şi titlurile de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor și Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, acordate de Guvernul francez.

Angela Gheorghiu este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte din Iaşi, al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca și al Universității București. În 2010, a fost decorată cu Ordinul "Steaua României" în grad de Comandor - cea mai înaltă decoraţie acordată de către Președinția României, iar doi ani mai târziu a primit Medalia "Nihil Sine Deo" din partea Regelui Mihai I al României, pentru promovarea valorilor culturii româneşti în străinătate.



În 2015, Angela Gheorghiu a primit European Cultural Award pentru Muzică, la Dresda, cu ocazia celebrării a 25 de ani de la unificarea Germaniei. Anul 2018 i-a adus Angelei Gheorghiu echivalentul Grammy-ului francez, premiul Victoire d’Honneur.

Mediafax