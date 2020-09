Anunț de ultimă oră al Metropolitan Opera din New York. Când își va redeschide porțile

Metropolitan Opera din New York a anulat toată stagiunea viitoare, rămânând închisă până în septembrie 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Aceasta are o sală cu 3.800 de locuri, prezintă peste 200 de spectacole în fiecare stagiune și primește 800.000 de spectatori.



''Vă informăm cu regret că Metropolitan Opera a luat hotărârea extrem de dificilă de a anula în întregime stagiunea 2020-2021, în urma recomandărilor specialiştilor din domeniul sanitar,'', arată instituția, într-un comunicat.



Administratorii Metropolitan Opera au hotărât că spectacolele nu pot fi reluate atâta timp cât pandemia nu a fost stopată.

''Deoarece câteva sute de artişti trebuie să repete şi să interpreteze în spaţii închise, în faţa unui public numeros, am stabilit că nu ar fi sigur ca Met să-şi reia activitatea înaintea existenţei unui vaccin disponibil pe scară largă, ajungerii la o imunitate colectivă şi înainte ca purtarea măştilor şi practicarea distanţării sociale să nu mai fie o cerinţă medicală'', se transmite în document.

Stagiunea care va începe în septembrie 2021 va debuta cu premiera spectacolului ''Fire Shut up in my Bones'', de Terence Blanchard, prima operă a unui compozitor de culoare montată pe scena Met.



Teatrele de pe Broadway şi-au anunţat intenţia de a-şi redeschide porţile în ianuarie 2021.