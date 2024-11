„At the End of July”: jazz cu Irina Sârbu și Big Band-ul Radio

Evenimentul împrumută titlul albumului semnat de Irina Sârbu, lansat anul trecut la casa de discuri A&A Records și prezentat integral în cadrul concertului susținut alături de Big Band-ul Radio. Repertoriul serii de la Sala Radio vă invită să explorați tapiseria bogată a jazzului, îmbrățișând o gamă vibrantă de genuri precum swing, samba, bossa nova, blues și funk. Orchestratorul acestui concert este Tobias Hoffmann (Germania), saxofonistul și compozitorul multipremiat ce a fost în mai multe rânduri invitat al Big Band-ului Radio România.

At the end of July este cel de-al treilea album al Irinei Sârbu, după World Symphony (alături de Marius Mihalache – 2007) și Șapte Scări (la realizarea căruia a colaborat cu Ethnotic Project – 2015). Dar At the end of July este primul album de autor – muzică și versuri – cu o importanță majoră în cariera de peste 20 de ani a solistei, care afirmă despre proiectul său: „…mă reprezintă sută la sută. Are 10 piese despre 10 povești foarte personale (...). Sunt piese care rezonează adânc în sufletul meu… Mă emoționează fiindcă îmi aduc aminte cum m-am simțit atunci când le-am scris, îmi aduc aminte de poveștile care au stat la baza lui.” – mărturisește Irina Sârbu într-un interviu recent.

Piesele pe care le veți asculta la Sala Radio sunt „povești legate de iubire, de familie, de copilărie, de trecut, de pierderi, de câștiguri, bucurii și suferințe…”, în care ascultătorul se poate regăsi ușor. În album a fost inclusă și o piesă intitulată That`s my girl, în care Irina cântă alături de fiica ei, Ana.

În peisajul vieții muzicale românești, Irina Sârbu se remarcă prin pregătirea sa muzicala clasică îmbinată cu școala de teatru și vocea suplă, cu un timbru puternic personalizat. Irina Sârbu a concertat atât în țară cât și în străinătate – New York, Washington, Paris, Atena, Madrid, Viena, Veneția, Bruxelles, Praga, Lisabona, Stockholm, Ierusalim, Milano ș.a. – în recitaluri de club sau la festivaluri naționale și internaționale de jazz.

Experiența scenică acumulată în timp, îi permite vocalistei să abordeze cu lejeritate și succes repertoriul standard de jazz, cântece din repertoriul popular românesc, piese cu parfum de epocă înterbelică, și, în ultimii ani, spectaculoase partituri instrumentale în versiuni vocale (Bach, Boccherini, Albinoni). Amalgamând inteligent toate aceste genuri, adăugându-le componenta teatrală specifică poveștilor, în albumul său de autor Irina Sârbu excelează atât vocal cât și scenic. Cele 10 piese nu sunt doar melodii, ci și scurte „filmulețe” în care imaginea se alătură spontan sunetului și cuvântului.

„At the End of July” este mai mult decât un album. Este o poveste de viață personală. Cu fiecare melodie veți fi purtați într-o nouă călătorie, așa că așezați-vă confortabil, relaxați-vă și lăsați melodiile încântătoare să vă transporte într-o lume în care jazz-ul domnește suprem, unde fiecare melodie își spune propria poveste, iar magia muzicii devine o experiență de neuitat.” – declară Irina Sârbu despre albumul său