Azi începe Festivalul Internațional de Jazz de la Gărâna. Sus, la munte, sus, unde e și jazz-ul dus

Spectatorii Festivalului de la Gărâna au fost în cele 25 de ediții răsfățați cu recitaluri ale unor muzicieni pe care toți iubitorii genului de pe mapamond ar fi ar fi dat orice să-i vadă măcar o dată în concert live, de-aproape. Ian Garbarek, Stanley Jordan, Scott Henderson, Hiromi, Simon Philips, Anthony Jackson, Victor Wooten, Stanley Clarke, Nils Peter Molvaer, Mike Stern sau Scott Henderson sunt nume imense în istoria muzicii, care au cântat pe cele mai importante scene ale lumii și care au urcat și Semenicul pentru a susține concerte pe scena de la Gărâna, în Poiana Lupului.

Cine sunt „Martorii de la Gărâna”?

În cei 25 de ani de Gărâna Jazz s-a creat un „nucleu dur” de aproximativ 3.000 de oameni care, iată, de-a lungul unui sfert de secol, au ratat una-două, maximum trei ediții, din motive personale, nu pentru că nu le-ar fi plăcut artiștii de pe afiș. Eu, de exemplu, am lipsit doar la ediția de acum doi ani, când a existat limita numărului de spectatori la 500, iar biletele s-au epuizat online în doar 7 minute. Am intrat pe site după o oră de la „deschiderea casei de bilete online”. Mult prea târziu. Cei 500 de fericiți posesori ai biletelor erau deja la șampanie. Sărbătoreau. Reușiseră. Eu am rămas cu regretul că nu am urmărit recitalurile lui Edgar Knecht, David Helbock sau Markus Stockhausen. În plus, am întrerupt seria de 23 de prezențe consecutive la Gărâna. Era pandemie, au fost restricții, dar festivalul a mers bine-mersi. La ediția din 2021 am vorbit cu „martorii” din 2020, și mi-au zis: „A fost o ediție destul de tristă. Marius Giura s-a străduit și a reușit să aducă niște muzicieni grozavi. Iar noi stăteam distanțați, eram o mână de oameni. Am fost 500 toți, numărați de jandarmerie bob cu bob. Glumeam între noi și ziceam că jandarmii sunt mai mulți ca noi. Dar astea au fost regulile. A fost o ediție excepțională, însă doar cu 500 de spectatori răsfirați n-a avut același farmec. Nouă, celor care am prins bilet ne-ați lipsit voi, ceilalți «Martori»”.

Charles Lloyd, turneul de adio

În prima zi va cânta Charles Lloyd, a treia oară la Gărâna, într-un recital așteptat de foarte mulți, din cadrul turneului său de adio, cu o formulă de quartet, care îl include și pe Bill Frisell, și el pentru a treia oară în Semenic. Interesant este că acest proiect, Lloyd-Frisell, a fost pus la cale chiar la Gărâna, în 2013, când cei doi s-au întâlnit pe scena din Poiana Lupului pentru probele de sunet și repetiții.

Azi - Norvegia, mâine - Finlanda, sâmbătă - Suedia

Muzicienii norvegieni care vor cânta în această seară, zi dedicată Norvegiei, sunt Hakon Kornstad, Eivind Aarset, Mathias Eick și Per Mathisen’s, toți în formulă de quartet. Sunt patru nume valoroase ale scenei norvegiene.

Mâine, în cea de-a doua seară a festivalului, va cânta trioul chitaristului german Arne Jansen, după care vor cânta muzicienii finlandezi Verneri Pohjola, în formulă de quartet, Kari Ikonen Trio, un pianist remarcabil, care este și profesor de pian la Universitatea din Stockholm, și un trio condus de muzicianul Alexi Tuomarila, un alt muzician foarte, foarte valoros. Tot în această zi va cânta și trio-ul muzicianului francez Charley Rose.

Sâmbătă, 9 iulie, în ziua dedicată Suediei, vor cânta, în formulă de quartet, Magnus Ostrom, un percuționist uluitor, și Svante Henryson’s, în a cărui formulă va participa și un foarte bun pianist, Jon Balke, unul dintre cei mai importanți pianiști ai istoriei muzicale a Norvegiei. Este o formulă suedeză totuși, Jon Balke având statut de invitat. Tot sâmbătă va mai cânta și trioul francez Alexandre Herer, și va fi și un concert foarte așteptat, de care organizatorii sunt extrem de bucuroși că au reușit să-l aducă la Gărâna. Este vorba de cel pe care îl va susține „Frank Gambale All Star Band”. Frank Gambale este un chitarist remarcabil, laureat al multor premii Grammy, profesor la renumita școală de muzică Berklee, din SUA. În formula sa vor fi trei muzicieni fenomenali, Jerry Leonide, laureat al concursului de la Montreaux, Hadrien Feraud, un basist de mare clasă, și un baterist vulcanic, Gergo Borlai.

Duminică, Soft Machine

În ultima zi, duminică, 10 iulie, poate cea mai diversă și, poate, cea mai așteptată dintre toate, vor cânta grupul polonez Cisnienie, timișorenii VanDerCris, grup condus de chitaristul Horea Crișovan, grupul islandez ADHD. Va mai cânta grupul celebrei cântărețe Liv Warfield, solistă care a fost descoperită, lansată și susținută de celebrul Prince.

Însă evenimentul muzical al anului pentru iubitorii jazz-ului este prezența la Gărâna a legendarului grup Soft Machine, care sărbătorește 55 de ani de activitate. Promotori ai progrock-ului și jazz rockului, muzicieni care pot fi greu, totuși, încadrați într-un anumit gen muzical. Originari din Cantebury, sunt considerați „Pink Floyd ai jazz-ului”. În perioada lor de glorie, frecvența concertelor lor era undeva de unu la două zile. Componența actuală a grupului este John Etheridge – chitară (din 1975), Theo Travis – saxofon tenor, flaut, keyboards (din 2006), Fred Thelonious Baker – bass (din 2021) și John Marshall – baterie (din 1972).

Pentru mine există pe an un singur concediu adevărat, la Gărâna Jazz. Dacă nevasta mă forțează să mai mergem pe undeva, că e Grecia, că e Hawaii... oriunde, alea sunt city break-uri.

„Martor de la Gărâna”

Prețurile sunt de 520 de lei abonamentul pentru toate cele patru zile, și 140 de lei pentru fiecare seară. Biletele pot fi cumpărate și la fața locului, anul acesta nemaifiind impusă o limită a participanților.