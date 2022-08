Balkan Jazz Summer Sessions, în acest weekend, în Grădina de Vară a Palatului Bragadiru

Prima ediție a Balkan Jazz Summer Sessions se va desfașura între 5 și 7 august în Grădina de Vară a Palatului Bragadiru, un palat cu aer interbelic din mijlocul Bucureștiului. În cele 3 zile de festival, pe scenă vor urca artiști din cele 3 tări paricipante – România, Serbia și Bulgaria, iar publicul va fi delectat de colaborări inedite, în premieră pe scena unui festival balcanic din capitală.

Pentru aceia dintre voi ce doresc să guste cultura balcanică și să experimenteze melanjul organic al sound-ului specific fiecărei țări participante, scena de vară a Palatului Bragadiru va susține colaborari eclectice ale artiștilor participanți, după cum urmează: vineri - DJ VASILE feat. BUCHAREST JAZZ ORCHESTRA(RO), sâmbătă - ASYMMETRONICA((Bulgaria) feat. SEBASTIAN BURNECI(Bucharest Jazz Orchestra - RO), duminică - AMARO DEL (Serbia). FRAȚII CAZANOI(RO) feat DJ COSTAS IVANOV(RO).

Un prim eveniment organizat sub egida The Great Hill Society Club, Balkan Jazz Summers Sessions(5-7 august, Palatul Bragadiru – Calea Rahovei 147-153) are misiunea de a invita muzicieni din spațiul balcanic și de a le oferi un context favorabil pentru a-și prezenta proiectele personale pentru care s-au făcut remarcați la nivel European, într-o atmosferă relaxantă și elegantă de vară. Artiștii sunt invitați să colaboreze în formule inedite, cu scopul de a crea o experiență colectivă unică, atât pentru interpreți, cât mai ales pentru public.

5 august, ora 20:30 - DJ Vasile feat. Bucharest Jazz Orchestra (România) Primul invitat este Lucian Stan, cunoscut sub numele de DJ Vasile. Acesta va cânta alături de Bucharest Jazz Orchestra - Balkan beats & Loud horns, într-un concert în care muzica jazz se întâlnește cu cea electronică. DJ Vasile este un veteran al muzicii electronice românești, în special datorită primelor emisiuni radio care au inclus promovarea muzicii electronice și alternative, la începutul anilor ’90.

6 august, ora 20:30 - Asymmetronica (Bulgaria) feat. Sebastian Burneci (România) În cea de-a doua seară, formația din Bulgaria - Asymmetronica, condusă de unul dintre cei mai importanți bateriști - Borislav Petrov vor susține un concert de excepție alături de un invitat special, Sebastian Burneci(Bucharest Jazz Orchestra), care va cânta alături de aceștia la trompetă. Zhivko Vasilev, Dimitar Gorchako, Skiller sunt ceilalți artiști din trupa Asymmetronica care vor cânta împreună piese din albumul lor cu muzica electronic-folk. Muzica Asymmetronica creează o punte între tehnologie și tradiție – ritmurile și melodiile bulgărești sunt învăluite într-o atmosferă digitală, sonoră, asemănătoare mișcărilor muzicale IDM și Ambient.

7 august - Ora 19:30 - Frații Cazanoi & DJ Costas Ivanov (România) | Ora 20:30 - Amaro Del (Serbia) – Balcan Gypsy Storm Ultima seară are în program două concerte. Frații Cazanoi - Cezar și Anatol Cazanoi, deschid seara cu ritmuri și teme balcanice și prelucrări originale ale temelor din spațiul Est-European, alături de Costas Ivanov – co-fondator și co-producător al duo-ului „Temple Invisible”, alături de Irina Bucescu. În continuarea serii, invitații din Serbia, Amaro Del, vor susține concertul cu titlul - Balkan Gypsy Storm, muzica pentru care s-au făcut cunoscuți de 34 de ani, atât în România, cât și în străinătate. Vă invităm astfel la un concert cu muzică gypsy style autentică alături de Branko Spasojevic, Darko Zezelj, Marko Milovanovic, Milena Bozovic-Tomic și Aleksandar Radoicic.

***

În vara anului 2021, Teatrul Godot, unul dintre cele mai iubite și cunoscute teatre independente din București și-a mutat sediul într-o clădire istorică aproape de centrul Bucureștiului - Palatul Bragadiru. În vara anului 2022, Teatrului Godot i se alătură în acest demers cultural, Bucharest Jazz Orchestra, The Great Hill și BulevART, formând, începând cu această vară ceea ce pe viitor va fi cunoscut drept un hub cultural Bucureștean de referință - The Great Hill Society Club. Astfel, muzica, teatrul, expozițiile și vinul vor crea la Palatului Bragadiru un loc în care oamenii se vor întâlni atât pentru artă, cât și pentru degustările inedite a peste 60 de etichete de vin românesc originar din regiunea viticolă Dealu Mare, puse la dispoziție pentru pasionații de enologie si frumos.