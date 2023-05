Beyonce, mesaj emoţionant pentru Tina Turner la un concert în Paris: „Regina mea iubită, te iubesc infinit”

Celebra artistă americană şi-a întrerupt vineri concertul de pe Stade De France pentru a-i aduce un omagiu cântăreţei americano-elveţiene, care a murit miercuri la vârsta de 83 de ani în locuinţa sa din Elveţia, după o lungă suferinţă.



La ceremonia premiilor Grammy din 2008, Tina Turner a cântat în duet cu Beyonce o versiune a melodiei ''Proud Mary'', cele două cântarețe purtând ţinute sclipitoare şi executând coregrafii sincronizate.





''Vreau să mă opresc o secundă şi să o omagiez pe Tina Turner. Dacă sunteţi fanii mei, sunteţi fanii Tinei Turner pentru că eu nu aş fi pe această scenă dacă n-ar fi fost Tina Turner, aşa că vreau să strigaţi ca ea să vă simtă dragostea. Sunt extrem de norocoasă că am avut şansa să mă aflu în prezenţa geniului ei'', a spus Beyonce publicului, potrivit filmărilor publicate pe reţelele de socializare.



În prezent Beyonce se află în turneul mondial Renaissance, iar începând de luni susţine cinci concerte la Tottenham Hotspur Stadium din Londra.



''Regina mea iubită. Te iubesc la nesfârşit. Sunt atât de recunoscătoare că m-ai inspirat şi pentru felul în care ai deschis noi drumuri. Eşti un simbol al forţei şi rezistenţei. Al pasiunii şi puterii'', a scris Beyonce pe conturile ei de socializare

