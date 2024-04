Beyoncé scrie istorie în topurile britanice cu un album country

Beyoncé a scris istorie în topurile britanice, întrucât lansarea din 29 martie a albumului Cowboy Carter o face prima artistă de culoare care ajunge pe locul 1 cu un album country în topul oficial al albumelor din Marea Britanie.

În plus, ea este pe locul 1 în Marea Britanie și cu single-ul „Texas Hold 'Em”, consfințind astfel performanța de a fi prima artistă care a obținut o „dublă” în clasamentul oficial britanic cu un album country și un single country.

Potrivit Official Charts Company, Cowboy Carter a sărit în vârf cu 40.000 de unități în clasament, iar „Texas Hold 'Em” revine în Official Singles Chart în a cincea săptămână consecutivă, detronând „Beautiful Things” a lui Benson Boone, pentru poziția nr. 1.

Beyoncé nu este străină de o dublă în Official Chart. Ea a deținut simultan topurile oficiale de albume și de single-uri în 2003, cu albumul său de debut solo Dangerously In Love (care a obținut 4 discuri de platină, potrivit British Phonographic Industry) și cu single-ul „Crazy in Love” ft. Jay-Z, care a obținut 3 discuri de platină.

