Billie Holiday, cântăreața care a revoluţionat arta interpretării muzicale

Billie Holiday (Eleanora Fagan Gough) s-a născut la 7 aprilie 1915, în Philadelphia, Pennsylvania. A avut, potrivit autobiografiei ''Lady Sings the Blues'', o copilărie nefericită. A crescut în Baltimore, îmbibat de jazzul anilor 1920, cu înregistrările iconoclaştilor Bessie Smith şi Louis Armstrong, iar în 1929 s-a mutat cu mama ei la New York.



În anii 1930, a început să cânte în cluburi de jazz din Brooklyn sau Harlem şi a fost remarcată de producătorul John Hammond care i-a aranjat spectacole şi sesiuni de înregistrări. În această perioadă, a împrumutat numele profesional Billie Holiday de la actriţa Billie Dove, potrivit https://billieholiday.com/bio/.



Cariera artistei s-a aflat în plină ascensiune între anii 1935 -1941, înregistrând hit după hit cu pianistul Teddy Wilson. A colaborat cu legende ale jazzului precum Lester Young, Count Basie sau Artie Shaw, devenind una dintre primele cântăreţe de culoare care au interpretat acompaniate de o orchestră albă. A început să câştige popularitate îndeosebi cu melodii romantice lente, melancolice. Simultan reuşitelor în plan profesional, viaţa personală a artistei s-a deteriorat, aceasta a început să consume droguri şi alcool.



A murit la 17 iulie 1959, la numai 44 de ani. De-a lungul vieţii sale a influenţat generaţii întregi de interpreţi de jazz, a cântat de multe ori la Teatrul Apollo din New York, locaţie emblematică a jazzului, inclusiv piesa "Strange Fruit" care denunţa linşajul persoanelor afroamericane în sudul ţării.



Muzica sa a avut o influenţă majoră asupra multor artişti, Janis Joplin, Nina Simone, Diana Ross, iar melodii precum "God Bless the Child", "I Love You'', ''Porgy" sau "Fine and mellow" sunt şi astăzi repere ale muzicii jazz. Artista figurează printre interpretele preferate ale fostei prime doamne a SUA, Michelle Obama.



În 2015, a putut fi "văzută" pe scena Teatrului Apollo, din New York într-un spectacol realizat cu ajutorul hologramelor.



În februarie 2021 a fost difuzat filmul "The United States vs Billie Holiday" care îşi propunea să scoată în evidenţă rolul artistei la nivelul mişcării pentru drepturile civile ale persoanelor afroamericane. Filmul relatează povestea din spatele scandalului provocat de interpretarea baladei "Strange Fruit", un cântec de protest despre linşarea persoanelor de culoare, pe care artista l-a interpretat iniţial în 1939 la primul club de noapte rasial integrat din New York City, Cafe Society. Filmul este bazat pe o relatare inclusă într-o carte din 2015 a jurnalistului Johann Hari, intitulată "Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs".



Astăzi, Billie Holiday este amintită pentru capodoperele sale muzicale, abilităţile sale de compoziţie, creativitatea şi opiniile curajoase asupra inegalităţii şi justiţiei, potrivit https://billieholiday.com/bio

Sursa: Agerpres