Aplaudată alături de Andrea Bocelli, soprana CRISTINA PĂSĂROIU invitată la Sala Radio

Invitată specială a serii este soprana CRISTINA PĂSĂROIU, un adevărat star internațional, aplaudată pe scene importante, ca Opera din Nisa, Opera din Frankfurt, Opera din Berlin sau Gran Teatre del Liceu – Barcelona. Cristina Păsăroiu a cântat în turnee internaționale alături de Andrea Bocelli - în Abu Dhabi, Malta, Elveția, Germania, Austria, Italia, Letonia, Polonia, Norvegia, Scoția, Grecia, Israel.

Cristina Păsăroiu s-a născut în București și a început studiile de canto la vârsta de 12 ani la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, câștigând peste 18 concursuri naționale și internaționale. Și-a continuat studiile la Haute Ecole de musique – Geneva, la Conservatorio Giuseppe Verdi din Milano și le-a completat la Universität für Musik und darstellende Kunst – Viena. A debutat pe plan internațional la Teatro Comunale di Bologna la vârsta de 21 de ani.

Programul galei de la Sala Radio reunește fragmente din opere celebre precum: „Norma” - V. Bellini, „La Gioconda” - A. Ponchielli, „Manon” - J. Massenet, „Faust” - C. Gounod, „Macbeth” – G. Verdi, „Madame Butterfly” – G. Puccini ș.a. Seara se va deschide cu uvertura operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, prima operetă cultă românească, a cărei premieră absolută a avut loc pe 27 februarie 1882, în Brașov.

Apreciată de Financial Times pentru „prezența sa scenică și muzicală extrem de intensă”, soprana CRISTINA PĂSĂROIU este un star internațional. Printre cele mai importante momente ale carierei sopranei figurează interpretări în mari roluri de primadonă, precum rolul titular din Suor Angelica la Gran Teatre del Liceu, La Traviata la Opera din Frankfurt, Opéra de Nice, Opera Națională București, Aalto Theater Essen, Tiroler Festpiele Erl, Tokyo Spring Festival. Manon la Seoul Arts Center și Theater Wiesbaden, Rachel din La Juive, Valentine din Les Huguenots la Opera din Nisa; Magda din La Rondine la Deutsche Oper Berlin, Festivalul Daegu, Teatro Comunale Bologna, Opera de Lorraine Nancy, Micäela din Carmen la Opera de Stat din Viena, Opera de Stat Bavareză, Festivalul Bregenz, St. Margarethen Festival, Leila în Les pêcheurs de perles la Israeli Opera Tel Aviv, Mimì în La Bohème la Royal Danish Opera, Theater Basel, Festivalul Caracalla din Roma, Teatro Comunale Bologna, Teatro Sao Paulo și Rio de Janeiro, Grand Opera Avignon, Deutsche Oper Berlin, Opera de Nice; Fiordiligi în Così fan tutte la Vlaamse Opera Antwerp, Gent, Wiesbaden, Desdemona în Otello de Verdi la Opera din Frankfurt, Contessa în Le nozze di Figaro la Theater an der Wien și Theater St. Gallen și Gilda în Rigoletto la Aalto-Theater Essen, Savolinna Opera Festival, Opera Națională București, Clausenburg etc. Este Adriana Lecouvreur la Opera din Frankfurt, Opera Nice Côte d'Azur, Liu în Turandot la Deutsche Oper Berlin, Budapest Summer Festival, precum și Alice Ford în Falstaff la Bayerische Staatsoper München.

Până în anul 2022 a acumulat peste 42 de roluri principale pe scenă.

Printre cele mai recente proiecte ale sale se numără debutul ei în Il Tabarro, Gianni Schicchi, Suor Angelica - Il Trittico de Puccini și Il Trovatore la Staatstheater Wiesbaden, precum și Violetta Valèry la Aalto Theater Essen, Mimi în La Bohème la Opera de Nice și Deutsche Oper Berlin, Rusalka la Grand Opera Avignon și la Opera de Bordeaux, precum și turnee de concerte alături de Andrea Bocelli în Abu Dhabi, Al Ula, Malta, Elveția, Germania, Austria, Italia, Letonia, Polonia, Norvegia, Scoția, Grecia, Israel.

Pe scena concertistică, Cristina Păsăroiu a fost ascultată la Concertgebouw Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Londra, Vienna Musikverein, Teatro Regio Parma, Modena, Klangvokal Dortmund, Konzerthaus Berlin, precum și la Bejing, Paris, Montecarlo, Victoria Hall Genève, Nizza, Milano, Florența, Ierusalim, Spring Festival Toyko, Lotte Tower Seoul, Copenhagen Summer Festival ș.a.